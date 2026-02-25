부산대에 주택 기부한 90대··· “누군가의 성장에 밑거름 됐으면”

부산 지역에 거주하는 유분한(93) 씨가 지역 인재 양성을 위해 써달라며 부산대학교에 주택을 기부하기로 했다.

부산대는 25일 대학본부 총장실에서 유 씨의 주택 기증식 및 유언공증식을 했다고 이날 밝혔다. 부산대에 따르면 유 씨가 기증한 재산은 부산진구 연지동의 2층 규모 단독주택(대지면적 172㎡, 건물면적 122.08㎡)으로, 거래 가격이 5억2000만 원에 달한다.

유 씨는 “남편과 보낸 따뜻한 보금자리가 누군가의 배움과 성장에 작은 밑거름이 됐으면 좋겠다”고 말했다.

부산대는 기증자 부부의 뜻을 기리기 위해 남편 이두영 씨의 ‘두’ 자와 유분한 여사의 ‘분’ 자를 따서 ‘두분장학재단’을 설립하기로 했다. 기금은 향후 주택 매각을 통해 조성되며, 부산대 의과대학 학생을 위한 장학금과 연구기금으로 사용될 예정이다.

최재원 부산대 총장은 “두분장학재단은 부부의 삶과 사랑으로 미래 세대를 키우는 소중한 씨앗이 될 것”이라며 “의과대학 학생들이 지역사회에 봉사하는 인재로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.