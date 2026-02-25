전남도, ‘전남·광주통합특별시’ 준비 본격화···기업유치·행정대응 총력

전남도가 7월 ‘전남·광주통합특별시’ 출범을 앞두고 기업 유치와 행정 통합 기반 구축을 위한 준비에 나섰다.

전남도는 “‘전남·광주통합특별시 기업유치 특별전담반’ 킥오프 회의를 열고 400만 통합특별시 조성을 위한 기업유치 활동에 본격 돌입했다”고 25일 밝혔다. 이번 전담반은 지난 12일 발표된 ‘전남·광주 3+1축 산업 대부흥 비전’과 연계해 80만명 인구 유입과 450조원 규모의 투자유치를 목표로 구성됐다.

이날 회의는 강위원 경제부지사 주재로 전략산업국, 에너지산업국 등 8개 실국이 참여해 앵커기업 선정과 유치 전략을 논의했다. 전담반은 반도체, 우주항공, 미래모빌리티, 농업 인공지능 전환(AX) 등을 전략 분야로 정하고, 월 2회 정례 회의를 통해 투자 검토부터 현장 방문까지 단계별 상황을 점검하기로 했다. 특히 인허가와 용수·인력 공급 등 현안을 신속히 해결하기 위한 원스톱 지원체계도 강화한다.

강 부지사는 “전남·광주 통합특별시 100년 미래를 대비하기 위해 전담반을 실효성 있게 운영하겠다”며 “기업별 맞춤형 투자제안서를 마련하고 산업단지 조성 및 산업대전환 전략과 연계해 투자 성과를 속도감 있게 추진하겠다”고 밝혔다.

전남도는 또 도청 서재필실에서 황기연 행정부지사 주재로 ‘전남광주통합특별시 특별법 후속 대응과제 보고회’를 개최해 7월 출범을 위한 213개 핵심 과제를 점검했다. 보고회에서는 인공지능(AI) 산업 생태계 고도화, 재생에너지 보급 확대, 문화·예술 인프라 확충, 광역교통망 구축 등 분야별 세부 과제와 추진 로드맵을 공유했다.

지난 24일 전남광주통합특별시 특별법이 국회 법제사법위원회를 통과하며 제도적 기반 마련이 가시화됨에 따라, 전남도는 중앙정부와의 협의를 통해 국가 지원을 최대한 확보하고 광주광역시와의 소통을 강화할 방침이다.

황 부지사는 “통합특별시는 단순한 행정구역 통합을 넘어 대한민국 균형발전을 선도할 새로운 성장 모델이 될 것”이라며 “행정통합의 핵심인 경제와 산업, 일자리 창출을 위해 필요한 권한과 재원이 하위 법령에 최대한 반영되도록 선제적으로 대응해달라”고 당부했다.