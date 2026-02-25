창간 80주년 경향신문

[속보]강선우, 3월3일 구속 여부 판가름···‘1억 공천헌금 수수 혐의’

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

[속보]강선우, 3월3일 구속 여부 판가름···‘1억 공천헌금 수수 혐의’

입력 2026.02.25 17:21

  • 정대연 기자

24일 국회 본회의에서 강선우 무소속 의원이 본인의 체포동의안 투표 전 신상발언을 하기 위해 발언대에 오르고 있다. 권도현 기자

24일 국회 본회의에서 강선우 무소속 의원이 본인의 체포동의안 투표 전 신상발언을 하기 위해 발언대에 오르고 있다. 권도현 기자

2022년 지방선거 당시 공천헌금 1억원을 받은 혐의로 구속영장이 청구된 강선우 무소속 의원에 대한 영장실질심사(구속 전 피의자 심문)가 다음달 3일 서울중앙지법에서 열린다. 강 의원에게 1억원을 준 혐의를 받는 김경 전 더불어민주당 서울시의원에 대한 영장실질심사도 같은 날 한다.

25일 법조계에 따르면 정치자금법 위반, 배임수재, 청탁금지법 위반 혐의를 받는 강 전 의원에 대한 영장실질심사는 다음달 3일 오후 2시30분 서울중앙지법 서관 319호 법정에서 이종록 영장전담 부장판사 심리로 진행된다. 이에 앞서 같은 날 오전 10시부터는 김 전 시의원에 대한 영장실질심사가 이 부장판사 심리로 같은 법정에서 열린다.

앞서 지난 9일 검찰은 강 의원에 대해 경찰이 신청한 구속영장을 법원에 청구했다. 이튿날 법원은 강 전 의원 체포동의안을 검찰로 보냈고, 체포동의안은 법무부를 거쳐 국회에 제출됐다.

국회는 지난 24일 본회의를 열고 강 의원 체포동의안을 출석 의원 263명 중 찬성 164명, 반대 87명, 기권 3명, 무효 9명으로 가결했다. 그후 국회는 법무부에, 법무부는 법원에 체포동의안을 송부했다. 현직 국회의원은 불체포 특권이 있어, 국회 본회의에서 재적 의원 과반 출석, 출석 의원 과반 찬성 표결을 통과해야 영장실질심사를 열 수 있다.

강 의원은 전날 체포동의안 투표에 앞서 본회의에 출석해 “1억원은 제 정치생명을, 인생을 걸 어떤 가치도 없다. 즉시 반환을 지시했고 공관위 간사에게도 알렸다”며 “경찰이 과연 실체적 진실을 밝힐 의지가 있는지 의문”이라고 주장했다. 강 의원은 “현역 국회의원인 제가 어디로 도주하고 어떻게 잠적하겠냐”고 의원들에게 호소했지만 체포동의안 통과를 막지 못했다.

댓글