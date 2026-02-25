“대통령, 국민 위해 일하고 있나? 답은 ‘아니오’”···국정연설 반박한 버지니아주지사

“트럼프 관세로 평범한 미국인이 대가 치러” 이민 단속 정책엔 “영장도 없이 체포·구금”

도널드 트럼프 미국 대통령 국정연설의 반박 연설자로 나선 민주당의 에비게일 스팬버거 버지니아주지사가 트럼프 행정부의 경제·이민 정책에 대한 비판을 이어갔다.

스팬버거 주지사는 25일(현지시간) 버지니아주 콜로니얼 윌리엄스버그 기념공원에서 열린 반박 연설 중 “대통령이 여러분을 위해 일하고 있나? 우리 모두 답이 ‘아니오’라는 것을 알고 있다”고 말했다.

스팬버거 주지사는 트럼프 행정부 하의 고물가 상황과 관세 정책에 대한 맹공에 집중했다. 그는 트럼프 대통령의 관세에 관해 “여러분과 여러분 가족에 대한 대규모 세금 인상”이라며 “중소기업, 농부들이 관세 정책으로 손해를 입었고 평범한 미국인들이 대가를 치르고 있다”고 비판했다.

그는 “공화당 의원들은 여전히 트럼프 대통령을 막기 위한 헌법적 권한을 행사하려 하지 않는다”며 “그들은 당신의 삶을 더 힘들게 만들고 있고, 생활비를 더 비싸게 만들고 있다”고 말했다.

트럼프 대통령의 강경한 이민 단속 정책에 대한 비판도 이어졌다. 스팬버거 주지사는 “트럼프 대통령이 제대로 훈련받지 못한 연방 요원들을 우리 도시에 보내 미국 시민과 미국 시민이 되기를 바라는 사람들을 체포하고 구금했다”며 “게다가 그들은 영장도 없이 그렇게 했다”고 말했다. 그러면서 “트럼프 대통령은 오늘 밤 연방 요원들이 어머니들을 체포하고 아이들을 잡아가두기 때문에 우리가 더 안전해졌다고 말했다. 그 말에 대해 생각해봐야 한다”고 말했다.

그는 오는 11월 중간선거에 출마하는 민주당원들을 언급하며 “그들은 비용을 낮추기 위해 노력할 것이며, 우리 지역 사회와 국가의 안전을 지키기 위해 노력하고 있으며 여러분을 위해 일할 것”이라고 강조했다.

스팬버거 주지사의 반박 연설은 약 13분간 진행됐다. 연설이 진행된 콜로니얼 윌리엄스버그 기념공원은 영국의 식민지 시절이던 18세기 건물을 복원한 역사박물관으로, 식민 지배에 대한 저항의 의미를 기념하기 위해 세워졌다. 스팬버거 주지사는 이날 연설 장소에 관해 “미국이 독립을 선언한 지 250년을 기념하는 이 자리만큼 연설에 적절한 장소가 생각나지 않는다”고 말했다.

버지니아주 최초의 여성 주지사인 스팬버거는 지난해 11월 득표율 57%의 압도적인 득표율로 당선됐다. 그는 하원의원 시절 당시 조 바이든 전 대통령 정책 일부를 반대하는 등 민주당 내 온건파로 분류되는 인물이다.