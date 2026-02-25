창간 80주년 경향신문

강남경찰서 보관 비트코인 외부로 빼돌린 2명 검거

본문 요약

서울 강남경찰서가 수사 과정에서 입수한 비트코인을 외부로 빼돌린 피의자 2명이 검거됐다.

이들은 강남경찰서가 보관 중이던 비트코인 22개를 외부로 유출한 혐의를 받는다.

경찰 관계자는 "피의자들은 당시 비트코인이 임의 제출된 코인업체 해킹 사건과 연관이 있는 이들"이라며 "피의자들이 해당 사건 해커인지와 가상자산을 유출한 경위 등을 조사하고 있다"라고 밝혔다.

강남경찰서 보관 비트코인 외부로 빼돌린 2명 검거

입력 2026.02.25 19:30

  • 최승현 기자

경기북부경찰청 인터넷 홈페이지 초기 화면 갈무리.

경기북부경찰청 인터넷 홈페이지 초기 화면 갈무리.

서울 강남경찰서가 수사 과정에서 입수한 비트코인을 외부로 빼돌린 피의자 2명이 검거됐다.

경기북부경찰청 사이버수사과는 정보통신망법 위반 혐의로 40대 남성 2명을 붙잡아 조사하고 있다고 25일 밝혔다.

이들은 강남경찰서가 보관 중이던 비트코인 22개를 외부로 유출한 혐의를 받는다.

경찰 관계자는 “피의자들은 당시 비트코인이 임의 제출된 코인업체 해킹 사건과 연관이 있는 이들”이라며 “피의자들이 해당 사건 해커인지와 가상자산을 유출한 경위 등을 조사하고 있다”라고 밝혔다.

앞서 강남경찰서는 2021년 11월쯤 해킹 범죄에 연루돼 임의 제출받은 비트코인 22개가 외부로 유출된 사실을 최근 파악했다.

이동식 전자장치(USB) 형태의 ‘콜드월렛’(오프라인 전자지갑)은 그대로였으나 내부에 저장된 비트코인만 사라진 상태였던 것으로 알려졌다.

비트코인에는 ‘니모닉 코드’가 있다.

이 코드를 알고 있으면 실물 콜드월렛이 없어도 코인을 외부에서 복구하는 방식으로 빼돌릴 수 있다.

경찰청은 외부 콜드월렛과 비교해 보안성이 높은 경찰 콜드월렛을 통해 수사를 위한 가상 자산을 보유하도록 지침을 정했다.

하지만 강남경찰서는 경찰 콜드월렛에 전송하지 않고 외부 콜드월렛에 보관해 온 것으로 전해졌다.

