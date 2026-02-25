창간 80주년 경향신문

‘방과후 태리쌤’ 속 공동체의 오늘

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘방과후 태리쌤’ 속 공동체의 오늘

입력 2026.02.25 20:02

수정 2026.02.25 20:03

펼치기/접기
  • 김선영 대중문화평론가

  • 기사를 재생 중이에요

경북 문경시 용흥초등학교는 소백산맥의 수려한 산줄기에 둘러싸여 있다. 학생들 역시 학교의 자랑거리로, 빼어난 자연 풍광을 첫손에 꼽는다. 아이들 말마따나 ‘차원이 다른 단풍’이 절정에 이른 가을, 이 학교에 또 하나의 자랑거리가 생겼다. 톱배우 김태리의 연극 수업에 참여하게 된 학생들이 학예회 공연까지 올리게 된 것이다. 지난 22일 방영을 시작한 tvN <방과후 태리쌤>은 바로 이 과정을 담아낸 리얼리티 예능 프로그램이다. 아름다운 시골 마을, 순수한 아이들, 진정성 넘치는 출연자들 등 얼핏 봐도 ‘힐링 예능’의 조건을 두루 갖추고 있다.

프로그램의 출발점이 된 현실은 그리 편하지 않다. 용흥초등학교는 현재 폐교 위기다. 촬영 당시 기준으로 전교생 숫자는 18명뿐이고, 1학년은 단 한 명도 없었다. 100년 가까운 역사를 지닌 이 아름다운 학교는 현재의 추세대로라면 수년 내 문을 닫아야 할지도 모른다. “전교생의 사이가 좋다”는 아이들의 학교 자랑 뒤에 따라온, “싸우고 금세 화해하지 않으면 놀 친구가 너무 적어진다”는 말은 그 그늘을 아프게 일깨운다. 실제로 제작진은 제작발표회 때 프로그램을 기획한 배경으로 지방 소멸 시대의 위기를 언급한 바 있다.

<방과후 태리쌤>이 추구하는 ‘힐링’은 그저 무해한 감동이 아니라, 그 어둡고 불편한 현실 위의 끈질긴 희망이라는 점에서 긍정적이다. 이를 위해 강조된 것은 ‘처음’이라는 키워드다. 프로그램은 김태리가 태어나서 처음 연극 무대에 선 순간의 회상으로 이야기를 시작한다. 인생 첫 무대 위의 즐거웠던 기억, 처음 받아본 관객들의 박수갈채, 그 잊지 못할 경험이 김태리를 오늘의 자리로 이끌었다. 그때의 김태리처럼 처음으로 연극을 배우는 학생들, 그리고 막상 연기 지도는 처음인 ‘초보쌤’ 김태리의 고군분투 등 다양한 ‘첫 도전’이 ‘소멸’의 불안에 대응하면서 프로그램에 생기와 희망을 불어넣는다.

더 중요한 것은 이 ‘처음’의 경험에 시청자들 역시 동참하게 된다는 점이다. 김태리 연극 수업의 1차 목표는 학교에서 곧 열리는 학예회 공연에 있지만, 그보다 궁극적인 목표는 함께 더불어 살아가는 세상의 가치를 일깨워주는 데 있다. 그전까지 연극을 주로 관람과 감상의 대상으로 접했던 시청자들은 처음으로 연극을 배우는 아이들의 수업 진도에 맞춰, ‘연극의 근간’은 자기를 표현하고, 타인을 이해하며, 서로를 존중하고 배려하는 약속이라는 사실을 차츰 깨닫게 된다.

이 과정에서 아이들을 마냥 귀엽고 미숙한 존재로서가 아니라 시청자들과 마찬가지로 배우고 성장하는 동등한 사회 구성원으로 담아낸 것 또한 <방과후 태리쌤>의 돋보이는 미덕이다. 프로그램 1회가 방영된 뒤 가장 화제가 된 장면 중 하나는 첫날 수업을 마치고 여러 생각에 쉽게 잠들지 못하던 김태리가 작가 김소영의 저서 <어린이라는 세계>를 읽는 장면이었다. 이미 많은 연극 전문 교재를 공부하고 연구했던 김태리는 학생들과 대면하자 그들의 세계를 다시 배우려 노력한다. 이 프로그램의 성장기는 “어린이에 대해 생각할수록 우리의 세계는 넓어진다”는 것을 일깨워주는 책의 주제와 맞닿아 있다.

다시 <방과후 태리쌤> 기획 의도를 떠올려보자. 대부분 수도권 거주민일 시청자들에게 ‘지방 소멸’이라는 말 자체가 어느 정도의 거리감을 형성하고 있다. 이 프로그램은 그것이 해당 지역, 한 세대의 문제가 아니라 우리 모두의 이야기라는 점을 환기한다.

김선영 대중문화평론가

김선영 대중문화평론가

  • AD
  • AD
  • AD

연재 레터를 구독하시려면 뉴스레터 수신 동의가 필요합니다. 동의하시겠어요?

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 콘텐츠 서비스(연재, 이슈, 기자 신규 기사 알림 등)를 메일로 추천 및 안내 받을수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 〉 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

레터 구독을 취소하시겠어요?

뉴스레터 수신 동의

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

안녕하세요.

연재 레터 등록을 위해 회원님의 이메일 주소 인증이 필요합니다.

회원가입시 등록한 이메일 주소입니다. 이메일 주소 변경은 마이페이지에서 가능합니다.
이메일 주소는 회원님 본인의 이메일 주소를 입력합니다. 이메일 주소를 잘못 입력하신 경우, 인증번호가 포함된 메일이 발송되지 않습니다.
뉴스레터 수신 동의
닫기

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

로 인증메일을 발송했습니다. 아래 확인 버튼을 누르면 연재 레터 구독이 완료됩니다.

연재 레터 구독은 로그인 후 이용 가능합니다.
경향신문 홈으로 이동
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글