[김홍표의 과학 한 귀퉁이]겉보다 속이 먼저 늙는다

동물의 배설기관인 콩팥이 일하는 방식은 매우 특이하다. 세포를 뺀 혈액(혈장) 안의 물건을 모두 밖에다 내놓은 다음 소량의 쓰레기만 버리고 대다수 필요한 것을 죄다 다시 거둬들이기 때문이다. 콩팥이 왜 이런 폐기물 처리 방식을 진화시켰는지는 잘 모르지만 숫자로 보면 그 어처구니없음이 더욱 도드라진다. 인간은 하루에 혈장을 약 60번 여과한다. 혈장의 총량이 평균 3ℓ임을 떠올리자. 달리 표현하면 1분에 125㏄의 혈장을 하루로 치면 180ℓ 여과한다. 그 가운데 오줌으로 배설되는 양은 고작 1ℓ에 불과하다. 나머지는 콩팥에서 재흡수된다.



전체 혈액을 하루 수십 번씩 거르는 이유는 간단하다. 피가 더럽기 때문이다. 단백질을 제외한 혈액 속 대사체 가운데에는 요소(urea)와 포도당이 단연 많다. 요소는 탄수화물과 지방 대사산물인 이산화탄소와 단백질 대사산물인 질소가 결합한 대표적인 폐기물로 오줌을 통해 몸 밖으로 나간다. 하지만 당뇨병 환자가 아니라면 귀중한 포도당은 대부분 재흡수된다. 그것 말고 혈액 대사체에는 젖산과 글루탐산도 풍부한 편이다. 무산소 대사 과정을 거쳐 근육에서 만들어진 젖산은 간에서 포도당을 만드는 재료로 쓰이고 글루탐산도 혈액을 따라 다양한 세포의 에너지 대사에 참여하므로 결국 이들 물질도 궁극적으로 요소에 편입되거나 날숨을 통해 밖으로 나간다고 볼 수 있다.



혈장 안의 포도당은 식후 소화기관에서 왔을 것이고 혈관을 따라 다른 조직이나 세포의 먹잇감이 될 운명을 타고났다. 젖산도 여기저기 떠돌다 간이나 콩팥에서 포도당으로 바뀔 것이다. 그러므로 혈장 안의 대사체 양상은 조직 안의 그것과 같지 않을 것이고 나이에 따라서도 달라질 것이다. 2026년 미국과 싱가포르 연구팀은 12개의 생쥐 조직에서 나이 들며 대사체가 어떤 변화를 겪는지 조사했다.



실험동물로 생쥐를 다루는 연구자들의 나이 변환 방식을 슬쩍 훔쳐보자. 생후 3개월이 지난 쥐는 약관의 스무 살이고 12개월을 살면 장년의 43세로 친다. 평균수명이라는 24개월의 생쥐는 69세의 노인급이다. 늙어가는 동안 조직에 따라 각기 다르게 바뀌는 물질도 있겠지만 모든 조직에서 공통적으로 존재하는 대사체도 있을 것이다. 연구팀은 다섯 시기 연령대 생쥐에서 얻은 12가지 조직 가운데 11가지에서 ‘수산프롤린’이라는 화합물의 양이 늙어갈수록 줄어듦을 확인했다. 이 물질은 콜라겐 단백질의 13%를 차지할 정도로 풍부한 아미노산이다. 닭발을 먹으면 수산프롤린이 우리 몸 안으로 쏟아져 들어온다고 보면 된다.



나이 들어 콜라겐 합성량이 줄면 눈가 피부에 주름이 생긴다. 수산프롤린은 콜라겐이 분해될 때 만들어진다. 따라서 이 대사체의 양이 줄었다는 말은 콜라겐이 적게 만들어지거나 덜 분해된다는 뜻이다. 피부 각질이 때로 제거될 때 세포 안 수산프롤린은 가뭇없이 사라진다. 그러므로 혈장 수산프롤린의 양이 줄어든 것은 여러 조직이 섬유화(fibrosis) 또는 경화되느라 콜라겐이 덜 분해된 탓이 크다.



안타깝게도 생쥐 조직 가운데 허벅지 근육과 심장에서 수산프롤린 수치가 가장 빠르게 줄어들었다. 근육의 수축 단백질을 대체하거나 요소를 만드는 간세포를 짓누르는 섬유질의 양이 늘어나면 심장 박동이나 해독 작용 같은 조직의 정상적 생리 기능은 방해를 받을 수밖에 없다. 따라서 노화는 곧 생체 내 물질대사의 완전성과 효율이 손상을 입는 결과로 이어진다. 놀랍게도 콜라겐과 같은 세포밖기질(extracellular matrix)의 변화는 근육에 국한되지 않고 지방 조직에서도 벌어진다.



지방을 구성하는 세포에서 만들어지는 세포밖기질인 ‘페리오스틴’ 양도 복부와 장간막에 끼어 있는 지방에서 현저히 줄어든다. 문제는 이런 변화가 다른 어떤 기관보다 지방에서 가장 먼저 발견된다는 점이다. 노화가 지방에서 시작된다는 뜻이다. 달리 말하면 노화는 겉보다 속에서 먼저 벌어진다. 거울 보며 우리는 피부 주름을 걱정하지만 속사정도 따져보아야 한다. 복강에 지방이 차오르면 슬그머니 배가 나오고 세포밖기질이 정상 세포에 스트레스를 주면 면역계가 그 틈새를 파고들어 염증을 일으킨다. 이렇게 노화는 젊은 얼굴로 살며시 접근한다. 여간해선 눈에 드러나지 않는 것이다. 우리도 그저 수수방관 당할 수만은 없다. 눈부시게 푸른 날엔 자리에서 어깨를 펴자. 멍하니 쉬고 있던 근육을 움직여보자. 대동강 물이 녹고 개구리도 화들짝 놀란다지 않던가.