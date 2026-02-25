서학개미 압도한 ‘동학외인’

‘역대 최대’ 외국인 국내투자, 대외투자 웃돌아…순대외금융자산, 5년 만에 감소

한 국가의 대외지급 능력을 가늠하는 지표인 순대외금융자산(대외금융자산-대외금융부채)이 5년 만에 감소했다. 서학개미를 비롯한 국내 투자자(개인·기관)들의 해외 증권 투자가 역대 최대로 늘었지만, 국내 증시 호조에 외국인의 국내 증권 투자가 이를 웃도는 수준으로 늘어난 영향이다.



한국은행이 25일 발표한 ‘2025년 국제투자대조표(잠정)’를 보면, 지난해 말 기준 한국의 대외금융자산(대외투자)은 2조8752억달러로 집계됐다. 전년(2조5126억달러)보다 3626억달러(약 522조원) 늘어 역대 최대치를 기록했다. 연간 증가폭도 역대 가장 컸다.



대외금융자산 중 거주자의 증권투자(잔액 1조2661억달러)도 1년 새 2719억달러 늘어 잔액과 증가액 모두 최대 기록을 갈아치웠다. 직접투자(잔액 8289억달러)도 자동차·2차전지 업종을 중심으로 662억달러 늘었다.



대외금융부채(외국인 국내투자)도 5604억달러 급증해 1조9710억달러를 기록했다. 비거주자의 증권투자(잔액 1조3549억달러)가 5200억달러, 직접투자(잔액 3153억달러)가 283억달러 각각 늘었다. 대외금융부채와 비거주자 증권투자 연간 증가폭도 역대 최대였다.



대외금융부채 증가폭이 대외금융자산 증가폭을 웃돌면서 한국의 순대외금융자산(9042억달러)은 전년보다 1978억달러 감소했다. 2020년 이후 첫 감소다.



문상윤 한은 국외투자통계팀장은 “지난해 대외금융자산 증가폭이 2024년 증가폭(1679억달러)도 넘으며 역대 최대 성장을 했으나 국내 주가 상승이 압도적이라 대외금융부채가 그보다도 크게 늘어났다”고 말했다.

