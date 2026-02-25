[속보]경북 영주 야산에 전투기 추락···조종사 탈출해 신고

25일 오후 7시 29분쯤 경북 영주시 안정면 용산리 한 야산에 공군 전투기가 추락하는 사고가 발생했다.

경북소방본부 등에 따르면 이날 “전투기가 떨어졌다”는 신고가 접수돼 구조대와 소방대가 현장으로 출동했다. 산불대응 특수대응단과 구조대 등이 현장에 배치돼 상황을 수습하고 있다.

사고 당시 전투기에는 조종사 1명이 탑승하고 있었으며, 조종사는 비상 탈출에 성공한 것으로 확인됐다. 조종사는 탈출 직후 직접 신고했으며 한때 약 20m 높이 나무에 걸려 있는 상태였던 것으로 전해졌다.

추락한 전투기는 충주기지 소속 F-16C 단좌 전투기인 것으로 확인됐다. 민간 피해는 발생하지 않았다.

추락 지점 주변에는 약 660㎡ 규모의 산불이 발생했지만 현재까지 연소 확대 우려는 없는 상태라고 소방당국은 밝혔다.

사고 당시 현장 기상은 맑은 날씨에 기온 4.4도, 습도 66%, 풍속 초속 1m 수준으로 파악됐다.

공군은 참모차장을 본부장으로 하는 비행사고 대책본부를 구성하고 정확한 사고 원인을 조사하고 있다.