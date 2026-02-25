[속보]공군 F-16 전투기 영주서 야간 훈련 중 추락…비상탈출한 조종사 구조

민간 피해 없고 추락 지점 발생 산불도 진화

경북 영주시 인근에서 25일 야간 비행훈련 중이던 전투기가 추락했다. 인명 피해는 없는 것으로 파악됐다.

공군은 이날 오후 7시31분쯤 경북 영주시 인근 산악 지역에서 공군 충주기지 소속 F-16C 전투기 1대가 야간 비행훈련 중 추락했다며 이같이 밝혔다.

추락 과정에서 조종사 1명이 비상탈출해 무사한 것으로 확인됐고, 현재까지 민간 피해는 없는 것으로 파악됐다고 군은 밝혔다.

경북소방본부 등에 따르면 이날 “전투기가 떨어졌다”는 신고가 접수돼 구조대와 소방대가 현장으로 출동했다. 신고자는 탈출한 전투기 조종사인 것으로 파악됐다.

출동 당시 조종사는 약 20m 높이 나무에 걸려 있는 상태였다고 소방당국은 밝혔다. 조종사는 사고 발생 후 약 2시간 반이 지난 오후 9시58분쯤 구조돼 충북 청주에 위치한 항공우주의료원으로 후송됐다.

추락 지점 주변에는 약 200평 규모의 산불이 발생했지만 현재 완전히 진화된 상태다.

공군은 참모차장을 본부장으로 비행사고 대책본부를 구성해 정확한 사고 경위를 조사 중이다.

캐나다를 방문 중인 안규백 국방부 장관은 현지에서 사고를 보고받은 뒤 “F-16 조종사 구조에 최선을 다하고, 사고 원인을 철저히 조사하라”고 지시했다.

사고 기종인 F-16C는 공군이 운용 중인 대표적인 단좌형 전투기로, 공대공·공대지 임무를 모두 수행할 수 있다. 충주기지에는 F-16 계열 전투기를 운용하는 전투비행단이 배치돼 있다.