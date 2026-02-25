“노란봉투법 앞두고 민주노총 가입 늘자 하청업체, 노동자들에 탈퇴 회유·압박”

서산 동희오토 협력사 노조 주장 “원청 관여 가능성”…사측은 부인

오는 3월10일 노란봉투법(노조법 2·3조 개정안) 시행을 앞두고 하청업체 사측이 노동자들의 노조 가입을 차단하려는 움직임이 일부 포착됐다. 노동자들은 원청이 관여했을 가능성을 제기하고 있다.



25일 취재를 종합하면, 기아차 레이와 모닝을 위탁생산하는 충남 서산의 동희오토에서는 지난해 말부터 협력업체 소속 노동자 200여명이 민주노총 전국금속노조에 가입했다. 기존에는 생산직 직원 1200여명 대다수가 한국노총 소속이었고, 금속노조 조합원은 4명에 불과했다.



노동자들이 기존 노조 체계로는 원청과 실질적인 교섭을 하기 어렵다고 판단했기 때문이다. 협력업체별로 노조가 구성돼 사용자단체와 교섭하는 구조여서 임금·설비 운영 등 핵심 권한을 쥔 원청을 상대로 한 교섭에는 한계가 있다고 본 것이다. 다음달부터 시행되는 노란봉투법으로 원청을 상대로 한 교섭 가능성이 높아질 것이라는 기대도 노조 가입 증가 배경으로 꼽힌다.



그러나 올해 초부터 각 협력업체 차원의 노조 와해 시도가 시작됐다고 노조는 주장한다. 금속노조 동희오토분회에 따르면 11개 협력업체 관리자들은 지난달부터 노조에 가입한 것으로 파악한 노동자들을 개별 면담하면서 탈퇴를 종용했다. “위에서 명단이 내려왔다”거나 “탈퇴하지 않으면 주변이 피해를 본다”며 즉석으로 탈퇴 문자메시지를 보내도록 요구한 경우도 있었다고 한다. 부모에게 연락해 향후 재취업 불이익을 언급하거나 업체 폐업 가능성을 거론했다는 주장도 나왔다.



심인호 동희오토분회장은 “초기에는 불이익을 암시하는 발언이 있었고, 노동청이 부당노동행위 소지를 경고한 뒤에는 ‘동료들이 피해를 본다’는 식의 정서적 압박으로 방식이 바뀌었다”고 말했다. 이 과정에서 80여명이 탈퇴 의사를 밝혔다. 노조는 형식상 협력업체 관리자들이 움직였지만 동희오토가 관여했을 가능성도 배제할 수 없다고 보고 있다.



금속노조는 노조법 위반 혐의로 고용노동부에 진정을 제기했고, 노동부 서산지청이 조사를 진행 중이다. 동희오토 측은 “노조 탈퇴에 개입하거나 종용한 사실이 없다”며 “노조 측의 일방적 주장”이라고 밝혔다.



지난해 한국지엠에서도 유사한 갈등이 불거졌다. 세종물류센터 하청업체에 노조가 결성되자 계약을 해지하고 고용 승계를 거부해 노조 탄압 논란이 제기됐다. 당국의 중재 끝에 이달 초 고용 승계에 합의하며 일단락됐지만, 원청이 구조조정 과정에서 걸림돌이 될 수 있는 하청노조를 사전에 정리하려 한 것 아니냐는 해석이 뒤따랐다.

