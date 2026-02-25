안전조치 마친 한강버스, 다음달 1일 운항 재개

여의도 동·서부 노선 분리 운영 오는 4월부터 출퇴근 급행 추가

한강버스가 3월1일부터 전 구간 운항을 재개한다. 여의도 선착장을 중심으로 환승이 가능한 동·서부 구간으로 분리 운영한다.



25일 서울시에 따르면 운항 노선은 효율성과 안정성을 높이기 위해 수요가 많은 여의도 선착장을 중심으로 동부(잠실~여의도)와 서부(마곡~여의도) 구간으로 분리 운영한다.



노선 분할로 여의도에서 동·서부 노선 간 갈아타는 경우 환승 비용을 면제한다. 승선객이 여의도 선착장에 집중되는 것을 대비해 승객 대기·편의 공간을 확대 운영할 계획이다.



동·서부 노선별 왕복 16회 운항한다. 회당 운항 간격은 약 1시간이다. 동부 노선은 잠실에서 첫 배가 오전 10시에 운항을 시작해 마지막 배가 오후 8시27분에 도착한다. 서부 노선은 마곡에서 첫 배가 오전 10시20분에 뜨고, 마지막 배가 오후 7시32분에 도착한다.



오는 4월부터는 출퇴근 시간대 환승 없이 잠실~여의도~마곡을 연결하는 급행 노선을 추가한다. 5월에는 정원박람회가 열리는 서울숲에 임시선착장을 추가 운영한다. 7개 선착장 주변에 리버뷰 가든을 조성하고, 망원·압구정·뚝섬 선착장에는 전망쉼터를 마련할 예정이다.



시는 운항 재개에 앞서 한남대교 북단 항로 8.9㎞ 구간(압구정~잠실 선착장)을 조사해 수심이 미확보된 구역을 준설하고 강바닥 이물질 제거 작업을 완료했다. 항로 이탈 시 경보가 작동하는 항로 이탈 방지 시스템을 구축했다. 사고 발생 구간 부표는 시인성이 높은 부표(높이 1.4m→4.5m)로 교체했다.



시는 “지난해 11월 정부 합동점검에서 지적된 120건 중 운항 안전과 직접 관련된 사항을 포함한 96건을 조치 완료했다”며 “나머지 24건도 상반기 완료를 목표로 조치를 진행 중”이라고 밝혔다.

