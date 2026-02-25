부산 ‘더파크 동물원’ 내년 공립으로 재개장

시, 6년 분쟁 끝 478억에 매입 합의 ‘국비 지원’ 영남권 거점동물원 추진 시민단체 “운영난 업체, 책임져야”

부산시가 부산진구 초읍동에 있는 ‘더파크 동물원’을 매입해 공립동물원으로 전환하고, 영남권 거점동물원으로 만드는 방안을 추진한다. 내년 어린이날 전후에 정식 개장할 수 있을 것으로 전망된다.



25일 부산시는 “더파크 동물원 매입에 필요한 예산을 편성하는 방안을 시의회와 논의 중”이라고 밝혔다. 시는 내달 15일 478억2500만원 규모의 매매계약을 체결할 예정이다. 올해 첫 추가경정예산에 매수 계약금을 포함한 운영비 75억원을 편성한다는 방침이다.



시는 지난달 열린 부산고법 파기환송심 조정에서 더파크 운영사인 삼정기업(KB부동산신탁) 측과 매매계약을 맺기로 합의했다.



시는 공립동물원을 국비 지원이 이뤄지는 영남권 거점동물원으로 지정받아 권역 내 동물 질병 관리와 검역, 긴급 보호 동물 수용, 종 보전과 증식 프로그램 운영 등에 나설 계획이다. 또 서울 어린이대공원 능동동물원과 교류 체계를 만들기 위한 협의를 진행 중이다.



부산에서는 1982년 초읍동 부산어린이대공원 안에 성지곡 동물원이 문을 열었다가 경영난으로 2005년 폐업했다. 시는 2012년 삼정기업을 시공사 겸 공동운영사로 해 ‘동물원 정상화를 위한 협약’을 체결했고, 2014년 4월 우여곡절 끝에 더파크 동물원이 개장했다.



삼정기업은 불과 1년여 만에 부산시에 동물원을 매수해달라고 요청했다. 협약에 ‘운영사의 매각 의사가 있으면 부산시가 매수한다’는 조항이 있다는 게 이유였다. 시가 매입 대상 부지에 개인 소유 부지가 있다며 이를 거부하면서 2020년 본격적인 소송전이 시작됐다. 1·2심은 시가 승소했지만, 대법원이 파기환송해 최근 고법을 통해 조정이 이뤄졌다.



동물원 운영사의 의지에 따라 시가 매입하는 조항을 협약에 넣었던 것 자체가 문제였다는 비판이 나온다. 양미숙 부산참여연대 사무처장은 “운영난을 부른 업체의 책임이 어느 정도인지 따지지 않고 막대한 시 재정을 투입하는 게 이해가 안 된다”며 “책임자를 문책해야 한다”고 밝혔다.

