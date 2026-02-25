창간 80주년 경향신문

'7% 적립' 쓱세븐클럽 93%가 식료품 주문

경향신문

입력 2026.02.25 20:50

  정유미 기자

SSG닷컴이 새로 출시한 ‘쓱세븐클럽’ 멤버십 이용자 10명 중 9명 이상이 적립 혜택을 활용해 장을 봤다고 25일 밝혔다.

SSG닷컴에 따르면 지난 1월7일부터 이달 19일까지 장보기 상품 구매 시 7%를 고정 적립해주는 멤버십 회원의 구매 데이터를 분석한 결과, 93%가 신선·가공식품 등 식료품을 주문했다.

특히 같은 기간 멤버십 회원의 장보기 객단가는 일반 회원보다 약 2배 높은 것으로 집계됐다. 상품별로 가공식품과 신선식품 구매액은 멤버십 가입 이전과 비교해 각각 23%, 21% 증가했다. 재구매율도 일반 회원보다 27%포인트 높았다.

SSG닷컴은 다음달 온라인동영상서비스(OTT) 티빙과의 결합 모델을 공식 출시하면서 고객 잡기에 더욱 속도를 낸다는 계획이다.

SSG닷컴은 멤버십 저변 확대를 위해 다음달 5일 장보기 적립 혜택에 티빙 콘텐츠를 더한 서비스를 월 구독료 3900원에 선보인다. 기존 기본형(월 2900원)에 1000원을 추가하면 티빙 오리지널 콘텐츠와 프로야구(KBO), 프로농구(KBL) 등을 시청할 수 있다.

SSG닷컴은 이달 말까지 멤버십에 가입하는 고객을 대상으로 1개월간 구독료를 면제해주고, 티빙 1개월 이용권과 장보기 지원금 5000원 등을 준다.

SSG닷컴 관계자는 “쓱세븐클럽의 적립, 배송, 상품 경쟁력 등으로 고객 만족도가 높아지고 있다”며 “다음달 티빙 결합 모델이 출시되면 가입자들이 한층 늘어날 것으로 기대한다”고 말했다.

