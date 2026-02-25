CJ그룹, 3년간 1만3000명 신규 채용

물류사업 확대 등 4조2000억 투자

CJ그룹은 앞으로 3년간 1만3000명을 신규 채용하고 물류사업 확대 등을 위해 4조2000억원을 투자할 계획이라고 25일 밝혔다.



코로나19 대유행 이후 국내 대기업들이 수시채용으로 전환하는 상황에서도 CJ는 신입사원 공개채용 제도를 유지해왔다. 올해 그룹 신입 공채 규모는 지난해보다 20% 이상 늘릴 계획이다.



최근 3년간 전체 신규 채용 인원 가운데 청년 채용 비중이 70%를 넘었다. CJ올리브영과 CJ ENM 등 뷰티·콘텐츠 사업을 비롯해 ‘글로벌 K트렌드’를 선도하는 다양한 사업을 추진하는 점이 청년 채용 확대에 영향을 미쳤다. 이재현 회장은 평소 “기업은 젊은이들의 꿈지기가 돼야 한다”는 경영 철학을 강조해왔다고 CJ는 전했다. CJ올리브영은 지난해 1000명에 가까운 신규 인력을 채용하며 K뷰티 시장 확장과 함께 전국 단위 고용 창출 효과를 거뒀다. 매출액 기준 500대 기업을 대상으로 한 국민연금 가입자 현황 분석 결과에서도 CJ올리브영은 증가자 수 1위를 기록했다.



CJ는 또 올해 지역 생산, 물류 거점 확대를 포함한 국내 투자액을 지난해보다 45% 늘린 1조5000억원으로 설정하고, 향후 3년간 총 4조2000억원을 투입하기로 했다. 특히 가공식품 생산설비 증설과 물류 전략거점 확보, 신규 매장 출점 등 수도권 이외 지역에 투자를 강화할 방침이다.

