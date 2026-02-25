아산사회복지재단, 498명에 장학증서 수여

아산사회복지재단(이사장 정몽준)은 2026년 장학증서 수여식을 개최했다.



아산재단은 25일 서울 송파구 서울아산병원 아산생명과학연구원 강당에서 장학증서 수여식을 열고 대학원생 88명, 대학생 410명 등 모두 498명에게 장학금 총 39억4000만원을 전달했다.



의생명과학분야 대학원 장학생 78명(국내 47명, 해외 31명)은 매년 2000만~4000만원을, 보건의료정책분야 대학원 장학생 10명은 매년 1000만원을 지원받게 된다.



군인·경찰·소방·해양경찰 등에 소속된 대원들을 격려하기 위해 지원하는 ‘MIU(Men In Uniform) 자녀 장학생’ 230명과 산업체 현장실습 등에 참여하는 ‘지역산학협력 장학생’ 100명을 비롯해 의생명과학분야 대학교 장학생 35명, 북한이탈청소년 장학생 45명이 이번 수여 대상에 선발됐다. 의생명과학분야와 북한이탈청소년 장학생에겐 연 600만원, MIU 자녀와 지역산학협력 장학생에게는 연 400만원의 학업보조비가 지원된다.



아산재단은 설립된 1977년부터 지속적으로 장학사업을 펼쳐왔으며, 지금까지 3만7000여명의 학생들에게 총 949억원의 장학금을 전달했다.

