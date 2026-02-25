“불길 속 구조처럼, 헌혈도 생명 구하는 일”

전북 119특수대응단, 혈액 수급 ‘주의’ 단계 속 ‘릴레이 헌혈’

재난 현장의 최전선에 서온 전북소방본부 119특수대응단 대원들이 이번에는 구조 장비 대신 팔을 내밀었다. 화재와 붕괴 속에서 생명을 구해온 이들이 ‘재난 현장 밖’에서 또 다른 구조에 나섰다.



전북소방본부 119특수대응단은 혈액 수급 안정과 생명 나눔 실천을 위해 단체 헌혈을 했다고 25일 밝혔다. 저출생과 고령화로 헌혈 가능 인구가 줄어드는 데다 계절적 요인까지 겹치며 혈액 보유량이 ‘주의’ 단계(3일분 미만)에 근접하고 있다는 우려 속에서 이뤄졌다.



이날 현장에서는 오창록 소방경(55)이 동료들의 눈길을 끌었다. 전북 119특수대응단 소속인 그의 구조 출동 대기실 한쪽에는 두툼한 헌혈증서 파일이 놓여 있다. 지금까지 240차례 헌혈했다. 오 소방경은 “현장에서 살려 병원으로 보내도 결국 필요한 건 혈액이었다”며 “헌혈은 구조와 치료 사이를 잇는 일이라고 생각한다”고 말했다.



그의 실천은 동료들에게도 번졌다. 이날 김동명 소방위(77회), 곽노경 소방장(47회), 심재현 소방교(42회) 등 다회 헌혈자들이 함께 헌혈대에 올랐다. 김장수 단장도 29번째 헌혈에 참여했다.



대원들 사이에서는 헌혈 가능 날짜를 달력에 표시해두는 것이 자연스러운 문화가 됐다. 모은 헌혈증은 대부분 이름 없이 기증됐다. 이들에게 헌혈은 특별한 이벤트가 아니라 일상의 일부다.



오 소방경은 다음 헌혈 가능 날짜를 이미 달력에 적어두었다.



“큰일을 한다고 생각하지 않습니다. 누군가는 피가 필요하고, 저는 줄 수 있을 뿐입니다.”

