갤럭시 S26 공개…멀티AI·사생활 보호 내건 ‘초고가폰’

삼성전자가 새 플래그십 스마트폰 ‘갤럭시 S26’ 시리즈를 내놨다. 여러 인공지능(AI) 모델을 탑재해 사용자의 AI 경험을 확대하는 ‘멀티 AI폰’을 표방한다. 전 세계적인 칩플레이션(반도체+인플레이션) 속에 전작보다 출고가가 일제히 인상되면서 최상위 모델 울트라의 경우 200만원을 넘어섰다.

삼성전자는 25일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 ‘갤럭시 언팩 2026’을 열고 갤럭시 S26 시리즈를 공개했다. 노태문 삼성전자 DX부문 사장은 신제품에 대해 “강력한 하드웨어를 기반으로 누구나 쉽고 직관적으로 AI를 사용할 수 있는 제품”이라고 설명했다.

‘AI폰 주도권’ 전략을 펴온 삼성전자는 이번에 기존 구글 제미나이 외에 검색에 강점이 있는 퍼플렉시티도 함께 탑재했다. 자체 음성 비서 빅스비와 함께 3개 AI 에이전트가 협업 체계를 구축해 사용자의 필요에 따라 맞춤형 ‘개인 비서’ 역할을 하게 된다. 택시 예약을 요청하면 AI가 대신 택시를 호출해주는 식이다.

모르는 번호로 걸려온 전화를 AI가 대신 받아주는 ‘통화 스크리닝’ 기능도 추가됐다. 스팸이나 보이스피싱 전화의 경우 AI가 제공하는 내용 요약을 토대로 대응할 수 있게 된다. 회의 일정을 묻는 문자메시지를 받으면 AI가 캘린더에서 스케줄을 확인해 중복되는 일정을 체크하는 ‘나우 넛지’ 기능도 추가됐다.

특히 울트라 모델에는 측면 시야각을 제한해 주변 사람이 화면을 보지 못하도록 하는 프라이버시 디스플레이가 도입됐다. 설계 단계부터 유기발광다이오드(OLED) 픽셀에서 나오는 빛의 확산을 제어하는 기술을 모바일에 적용한 것은 처음이다. 핀 번호 등 민감한 정보를 입력하거나 특정 애플리케이션(앱)을 실행할 때 사생활 보호 효과를 기대할 수 있을 것으로 보인다.

스마트폰의 ‘두뇌’ 역할을 하는 앱 프로세서(AP)는 기본·플러스 모델에 자체 칩셋 엑시노스 2600이 탑재됐다. 최첨단 2나노 게이트올어라운드(GAA) 기반 공정을 적용한 엑시노스 2600이 과거의 발열, 배터리 소모 등 논란을 딛고 성능 회복을 이뤄냈을지가 관전 포인트다. 자체 설계·생산을 통한 삼성 전반의 수익성 개선으로 이어질지도 관심사다. 울트라 모델에는 퀄컴의 스냅드래곤 8 엘리트 5세대가 기존처럼 탑재된다.

다만 메모리 반도체 가격 폭등으로 인해 2023년 이후 3년 만에 전 기종 출고가가 10만~20만원씩 오른 것은 변수다. 울트라의 경우 256GB(179만7400원) 스토리지를 제외하고 512GB와 1TB가 각각 205만400원, 254만5400원이다. 200만원대 스마트폰에 대한 소비자들의 저항감을 넘어설지가 관건인 셈이다. 플러스 모델은 256GB와 512GB가 각각 145만2000원, 170만5000원이고, 기본 모델은 125만4000원, 150만7000원으로 책정됐다.

갤럭시 S26 시리즈는 다음달 11일부터 전 세계에서 차례로 출시된다. 국내에서는 오는 27일~다음달 5일 사전판매에 들어간다. 함께 공개된 새 이어폰 갤럭시 버즈4 시리즈의 출시 및 사전 판매 기간도 동일하다. 버즈4는 음성으로 AI를 실행하거나 고개를 끄덕이는 동작만으로도 전화를 받을 수 있다.