창간 80주년 경향신문

[속보]당대회 폐막, 김정은 “미국이 적대시 정책 철회하면, 좋게 못 지낼 이유 없어”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

김정은 북한 국무위원장이 노동당 제7차 대회를 폐막하며 "핵 보유국 지위를 철저히 행사"하겠다면서도 "미국이 적대시 정책을 철회하면 좋게 못 지낼 이유가 없다"고 말했다.

조선중앙통신과 노동신문은 26일 전날 김 위원장이 당대회를 폐막하며 이같이 말했다고 이날 보도했다.

김 위원장은 북·미 관계는 미국에 달려있다며 "공존과 대결 모든 것을 준비"하고 있다고 밝혔다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

[속보]당대회 폐막, 김정은 “미국이 적대시 정책 철회하면, 좋게 못 지낼 이유 없어”

입력 2026.02.26 07:19

수정 2026.02.26 07:52

펼치기/접기
  • 곽희양 기자

  • 기사를 재생 중이에요

9차 당대회, 25일 폐막…대미 메시지

북한 조선중앙통신은 노동당 제9차 대회 5일회의가 지난 23일 진행됐다고 조선중앙통신이 지난 24일 보도했다. 조선중앙통신·연합뉴스

북한 조선중앙통신은 노동당 제9차 대회 5일회의가 지난 23일 진행됐다고 조선중앙통신이 지난 24일 보도했다. 조선중앙통신·연합뉴스

김정은 북한 국무위원장이 노동당 제9차 대회를 폐막하며 “핵 보유국 지위를 철저히 행사”하겠다면서도 “미국이 적대시 정책을 철회하면 좋게 못 지낼 이유가 없다”고 말했다.

조선중앙통신과 노동신문은 26일 전날 김 위원장이 “조(북)·미 관계의 전망성은 미국 측의 태도에 전적으로 달려있다”며 이같이 말했다고 보도했다.

김 위원장은 “평화적 공존이든 영원한 대결이든 우리는 모든 것에 준비되어 있다”며 “그 선택은 우리가 하는 것이 아니다”고 밝혔다. 김 위원장은 “우리는 오래 전부터 미국이라는 적대적 실체에 대처해왔으며 앞으로도 추리해볼 수 있는 온갖 형태의 도전행위들에 보다 더 잘 준비되기 위해 지금 껏 해온 바를 더욱 과감히, 더욱 집중적으로 이행해 나갈 것”이라고 말했다.

김 위원장은 또 “공화국의 핵보유 지위를 완전히 불가역적인 것으로, 절대불퇴로 영구고착시밐으로써 세상이 통째로 변하지 않는 한 우리의 핵포기란 절대로 있을 수 없다는 것을 적수들에게 똑똑히 인식시켰다고 말했다.

북한은 전날 평양 김일성광장에서 당대회를 기념하는 열병식도 진행했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글