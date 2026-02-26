[속보]당대회 폐막, 김정은 “미국이 적대시 정책 철회하면, 좋게 못 지낼 이유 없어”

9차 당대회, 25일 폐막…대미 메시지

김정은 북한 국무위원장이 노동당 제9차 대회를 폐막하며 “핵 보유국 지위를 철저히 행사”하겠다면서도 “미국이 적대시 정책을 철회하면 좋게 못 지낼 이유가 없다”고 말했다.

조선중앙통신과 노동신문은 26일 전날 김 위원장이 “조(북)·미 관계의 전망성은 미국 측의 태도에 전적으로 달려있다”며 이같이 말했다고 보도했다.

김 위원장은 “평화적 공존이든 영원한 대결이든 우리는 모든 것에 준비되어 있다”며 “그 선택은 우리가 하는 것이 아니다”고 밝혔다. 김 위원장은 “우리는 오래 전부터 미국이라는 적대적 실체에 대처해왔으며 앞으로도 추리해볼 수 있는 온갖 형태의 도전행위들에 보다 더 잘 준비되기 위해 지금 껏 해온 바를 더욱 과감히, 더욱 집중적으로 이행해 나갈 것”이라고 말했다.

김 위원장은 또 “공화국의 핵보유 지위를 완전히 불가역적인 것으로, 절대불퇴로 영구고착시밐으로써 세상이 통째로 변하지 않는 한 우리의 핵포기란 절대로 있을 수 없다는 것을 적수들에게 똑똑히 인식시켰다고 말했다.

북한은 전날 평양 김일성광장에서 당대회를 기념하는 열병식도 진행했다.