이란 대통령 "미국과 핵협상 전망 밝다"···제네바 3차 회담 언급

경향신문

마수드 페제시키안 이란 대통령은 미국과 진행 중인 핵협상과 관련해 "전망이 밝다"고 밝혔다고 국영 IRNA 통신이 25일 보도했다.

미국이 중동에 2003년 이라크전 이후 최대 규모의 군사력을 배치한 가운데 미국의 이란 공격 여부를 가를 분수령이 될 3차 핵협상이 26일 열린다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 이란이 미국의 전례 없는 군사적 위협에 굴복해 '핵 포기'에 합의하길 바라지만, 이란은 그럴 의사가 없어 보인다.

입력 2026.02.26 07:20
박은경 기자

입력 2026.02.26 07:20

  • 박은경 기자

마수드 페제시키안 이란 대통령. 로이터연합뉴스

마수드 페제시키안 이란 대통령은 미국과 진행 중인 핵협상과 관련해 “전망이 밝다”고 밝혔다고 국영 IRNA 통신이 25일(현지시간) 보도했다.

페제시키안 대통령은 이날 재계 인사들과 만난 자리에서 26일 스위스 제네바에서 열리는 미국과 이란의 3차 회담을 언급하며 “정부는 최고지도자의 지시와 명령에 따라 협상을 이끌어가고 있다”며 이같이 말했다.

그는 “우리는 전쟁도, 평화도 아닌 상황을 넘어서기 위해 노력해왔다”고 강조했다. 이어 “협상을 통해 원하는 결과를 얻을 수 있다면, 앞으로는 장애물을 제거하고 국가 발전 과정을 더 빠르고 수월하게 진행할 수 있을 것”이라며 기대감을 나타냈다.

AP 통신은 이날 아바스 아라그치 외무장관이 이끄는 이란 대표단이 제네바 회담을 위해 이란을 출국했다고 보도했다.

미국에서는 지난 1·2차 회담 때와 마찬가지로 도널드 트럼프 미국 대통령의 중동특사 스티브 윗코프 등이 협상에 나설 것으로 전망된다.

트럼프 대통령은 전날 국정연설에서 “이란은 무기 프로그램, 특히 핵무기 개발을 재개하지 말라는 경고를 받고서도 다시 시작하려고 하고 있으며 지금 이 순간에도 사악한 야욕을 추구하고 있다”고 비난했다.

트럼프 대통령은 외교적 해법을 찾는 것이 우선이라고 강조하면서도 “나는 세계 최대 테러 지원국인 이들이 핵무기를 갖도록 절대 허용하지 않을 것”이라고 언급하며 군사적 선택지도 배제하지 않겠다는 메시지를 내비쳤다.

