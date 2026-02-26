창간 80주년 경향신문

경찰, 김병기 오늘 첫 소환…정치헌금·수사무마 등 의혹 13개

경향신문

본문 요약

경찰이 정치헌금 수수를 비롯해 13개 의혹을 받는 김병기 무소속 의원를 26일 처음 소환한다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 이날과 이튿날인 27일 김 의원을 뇌물수수, 직권남용, 위계에 의한 업무방해 등 혐의의 피의자 신분으로 불러 조사한다.

김 의원은 전직 서울 동작구의원들로부터 총 3000만원의 정치헌금을 수수했다가 돌려줬다는 의혹을 비롯해, 동작구의회 업무추진비 유용에 대한 수사를 무마해달라고 경찰 출신 국회의원에게 청탁했다는 의혹을 받는다.

경찰, 김병기 오늘 첫 소환…정치헌금·수사무마 등 의혹 13개

입력 2026.02.26 07:25

  백민정 기자

무소속 김병기 의원(전 더불어민주당 원내대표)이 지난달 19일 국회 소통관에서 윤리심판원의 제명 처분 결정 등에 관한 입장 표명 기자회견을 마치고 퇴장하고 있다. 권도현 기자

무소속 김병기 의원(전 더불어민주당 원내대표)이 지난달 19일 국회 소통관에서 윤리심판원의 제명 처분 결정 등에 관한 입장 표명 기자회견을 마치고 퇴장하고 있다. 권도현 기자

경찰이 정치헌금 수수를 비롯해 13개 의혹을 받는 김병기 무소속 의원(전 더불어민주당 원내대표)를 26일 처음 소환한다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 이날과 이튿날인 27일 김 의원을 뇌물수수, 직권남용, 위계에 의한 업무방해 등 혐의의 피의자 신분으로 불러 조사한다.

김 의원은 전직 서울 동작구의원들로부터 총 3000만원의 정치헌금을 수수했다가 돌려줬다는 의혹을 비롯해, 동작구의회 업무추진비 유용에 대한 수사를 무마해달라고 경찰 출신 국회의원에게 청탁했다는 의혹을 받는다. 이 밖에도 가상자산거래소 빗썸에 차남의 취업을 청탁했다는 의혹, 숭실대학교에 차남을 편입학시킨 의혹 등 총 13가지 혐의를 받고 있다.

김 의원 관련 의혹이 많은 만큼, 경찰은 이틀간의 소환 조사에서 제기된 혐의 전부를 추궁한다는 방침이다. 경찰은 이틀 내에 조사를 마치지 못하면 추가 소환도 검토하고 있는 것으로 전해졌다.

김 의원 본인에 대한 소환조사는 이번이 처음이다. 전직 보좌진들의 폭로로 수사가 본격화된 지 두 달가량 지났고, 김 의원이 민주당 원내대표직을 내려놓고 탈당한 이후에야 강제수사와 참고인 조사가 이뤄지면서 ‘늑장 수사’ 비판도 제기됐다.

경찰이 김 의원 사건 관련해 조사한 피의자·참고인만 약 20명에 달한다. 업무추진비 유용 수사 무마 의혹에 관해 경찰은 지난달 당시 서울 동작경찰서장과 동작서 담당 과장·팀장을 조사하고 동작서를 압수수색했다.

정치헌금 의혹에 관해서는 정치헌금을 냈다가 돌려받았다는 탄원서를 이수진 전 민주당 의원 쪽에 냈던 전직 동작구의원 전모씨·김모씨를 지난달 소환 조사했다.

차남 취업 청탁 의혹과 관련해 경찰은 지난 24일 빗썸을 압수수색했다. 지난 4~5일엔 이틀간 빗썸 임직원 2명을 불러 조사했다.

댓글