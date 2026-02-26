창간 80주년 경향신문

엔비디아 실적 기대에 뉴욕증시 강세 마감

경향신문

뉴욕증시의 3대 주가지수가 모두 강세를 이어갔다.

스탠더드앤드푸어스 500지수는 전장보다 56.06포인트 상승한 6,946.13, 나스닥종합지수는 288.40포인트 뛴 23,152.08에 장을 마쳤다.

엔비디아의 실적 발표를 앞두고 특히 AI 및 반도체 관련주가 강세를 보였다.

엔비디아 실적 기대에 뉴욕증시 강세 마감

입력 2026.02.26 07:36

  • 최미랑 기자

25일(현지시간) 미국 뉴욕의 뉴욕 증권 거래소(NYSE)에서 선물 옵션 트레이더들이 일하고 있다. 로이터·연합뉴스

뉴욕증시의 3대 주가지수가 모두 강세를 이어갔다. 인공지능(AI) 산업 핵심기업 엔비디아의 실적 기대감을 미리 반영한 영향이 컸다.

25일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 307.65포인트(0.63%) 오른 49,482.15에 거래를 마감했다.

스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 56.06포인트(0.81%) 상승한 6,946.13, 나스닥종합지수는 288.40포인트(1.26%) 뛴 23,152.08에 장을 마쳤다.

엔비디아의 실적 발표를 앞두고 특히 AI 및 반도체 관련주가 강세를 보였다.

시가총액 1조달러 이상의 거대 기술기업은 모두 상승했다. 엔비디아는 1% 이상 올랐고 한동안 부진했던 마이크로소프트도 3% 상승했다. 브로드컴과 메타, 테슬라도 2% 안팎으로 뛰었다.

필라델피아 반도체지수도 1.62% 상승하며 보조를 맞췄다. ASML과 마이크론테크놀러지, 램리서치, KLA, 인텔도 2% 안팎으로 강세였다.

소프트웨어 업종도 탄력을 이어갔다. 다우존스 소프트웨어 업종 지수(DJUSSW)는 3.09% 오르며 세부 업종별 지수 중 두 번째로 상승폭이 컸다. 이틀 연속 상승세다.

장 마감 후 발표된 엔비디아의 작년 4분기 실적은 매출과 주당순이익(EPS)이 모두 시장 예상치를 웃돌았다

엔비디아의 4분기 매출은 681억달러, 조정 EPS는 1.62달러였다. LSEG가 집계한 시장 예상치는 매출 662억달러, EPS는 1.53달러였다.

엔비디아의 주가는 실적 호조에 시간 외 거래에서 4% 넘게 뛰었다.

