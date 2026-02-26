창간 80주년 경향신문

김정은 북한 국무위원장이 노동당 제7차 대회를 폐막하며 "한국을 동족이라는 범주에서 영원히 배제할 것"이라고 밝혔다.

김 위원장은 "한국이 우리와 국경을 접한 지정학적 조건을 탈피할 수 없는 한 안전하게 살아갈 수 있는 유일한 길은 우리와의 모든 것을 단념하고 우리를 건드리지 않는 것"이라고 말했다.

김 위원장은 " "한국이 누구와 동맹을 하든, 군사비를 얼마로 늘이든 핵보유국이 구축한 조선반도의 역학구도가 바뀌는 일은 결단코 없을 것"이라고 말했다.

[속보]당대회 폐막, 김정은 "한국을 동족이라는 범주에서 영원히 배제"

입력 2026.02.26 07:40

수정 2026.02.26 07:52

  • 곽희양 기자

9차 당대회, 지난 25일 폐막 …대남 메시지

노동당 제9차 대회가 김정은 국무위원장이 참석한 가운데 지난 19일 평양에서 열리고 있다. 조선중앙통신·연합뉴스

김정은 북한 국무위원장이 노동당 제9차 대회를 폐막하며 “한국을 동족이라는 범주에서 영원히 배제할 것”이라고 밝혔다.

조선중앙통신과 노동신문은 26일 전날 김 위원장이 “조선민주주의인민공화국(북한)은 가장 적대적인 실체인 대한민국과 상론할 일이 전혀 없다”며 이같이 말했다고 보도했다.

김 위원장은 “한국과의 연계 조건이 완전히 소거된 현 상태를 영구화하고 어떤 경우에도 오도된 과거를 되살리지 않을 것”이라고 말했다. 김 위원장은 이어 “한국과의 관계에서 남은 것은 아무것도 없으며, 있다면 우리 국익에 준한 냉철한 계산과 철저한 대응 뿐”이라고 말했다.

김 위원장은 “한국이 우리와 국경을 접한 지정학적 조건을 탈피할 수 없는 한 안전하게 살아갈 수 있는 유일한 길은 우리와의 모든 것을 단념하고 우리를 건드리지 않는 것”이라고 말했다. 김 위원장은 “”한국이 누구와 동맹을 하든, 군사비를 얼마로 늘이든 핵보유국이 구축한 조선반도의 역학구도가 바뀌는 일은 결단코 없을 것“이라고 말했다.

