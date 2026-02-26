아침은 쌀쌀, 낮은 봄기운···출근길 짙은 안개

목요일인 26일 아침은 다소 쌀쌀하겠지만, 낮에는 기온이 오르며 포근한 봄 날씨가 이어지겠다.

이날 오전 5시 기준 기온은 서울 3.7도, 인천 5.2도, 수원 3.5도, 춘천 -2.1도, 강릉 4.8도, 청주 3.5도, 대전 1.4도, 전주 1.8도, 광주 3.8도, 제주 9.8도, 대구 6.7도, 부산 9.1도, 울산 8.7도, 창원 7.5도 등이다.

낮 기온은 10∼15도로 예년보다 높겠다.

중부지방과 전라권, 경북 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15도 이상 크게 벌어지겠으니 건강 관리에 유의해야 한다.

강원 남부 산지와 전북 북동부 일부 지역에는 아직 눈이 녹지 않은 곳이 있어 밤사이 빙판길이나 도로 살얼음이 나타날 가능성이 있다. 교통안전에 각별한 주의가 필요하다.

전국은 대체로 맑다가 오전부터 차차 흐려지겠다. 강원 동해안과 경상권, 제주도는 대체로 흐린 날씨를 보이겠다. 제주도에는 아침부터 5㎜ 안팎의 비가 내리는 곳이 있겠고, 강원 북부 산지와 동해안에는 늦은 밤부터 눈이나 비가 내리겠다.

오전까지 강원 산지와 전라권에는 가시거리 200ｍ 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠고, 그 밖의 내륙 지역에서도 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 나타나는 곳이 있겠다.

일부 수도권과 강원도에는 건조특보가 내려진 가운데 바람도 약간 강하게 불어 산불 등 화재 예방에 주의해야 한다. 미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 ‘좋음’∼‘보통’ 수준을 보이겠다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼3.0ｍ, 서해 앞바다에서 0.5ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼3.0ｍ로 일겠다. 먼바다의 파고는 동해 1.0∼3.5ｍ, 서해 0.5∼1.5ｍ, 남해 1.5∼3.5ｍ로 예상된다.