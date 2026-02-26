창간 80주년 경향신문

아침은 쌀쌀, 낮은 봄기운···출근길 짙은 안개

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

아침은 쌀쌀, 낮은 봄기운···출근길 짙은 안개

입력 2026.02.26 07:47

서울 한낮 최고기온이 15도까지 오르며 포근한 날씨를 보인 지난 25일 서울 청계천에서 한 외국인 관광객이 물에 손을 담가보고 있다. 김창길 기자

서울 한낮 최고기온이 15도까지 오르며 포근한 날씨를 보인 지난 25일 서울 청계천에서 한 외국인 관광객이 물에 손을 담가보고 있다. 김창길 기자

목요일인 26일 아침은 다소 쌀쌀하겠지만, 낮에는 기온이 오르며 포근한 봄 날씨가 이어지겠다.

이날 오전 5시 기준 기온은 서울 3.7도, 인천 5.2도, 수원 3.5도, 춘천 -2.1도, 강릉 4.8도, 청주 3.5도, 대전 1.4도, 전주 1.8도, 광주 3.8도, 제주 9.8도, 대구 6.7도, 부산 9.1도, 울산 8.7도, 창원 7.5도 등이다.

낮 기온은 10∼15도로 예년보다 높겠다.

중부지방과 전라권, 경북 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15도 이상 크게 벌어지겠으니 건강 관리에 유의해야 한다.

강원 남부 산지와 전북 북동부 일부 지역에는 아직 눈이 녹지 않은 곳이 있어 밤사이 빙판길이나 도로 살얼음이 나타날 가능성이 있다. 교통안전에 각별한 주의가 필요하다.

전국은 대체로 맑다가 오전부터 차차 흐려지겠다. 강원 동해안과 경상권, 제주도는 대체로 흐린 날씨를 보이겠다. 제주도에는 아침부터 5㎜ 안팎의 비가 내리는 곳이 있겠고, 강원 북부 산지와 동해안에는 늦은 밤부터 눈이나 비가 내리겠다.

오전까지 강원 산지와 전라권에는 가시거리 200ｍ 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠고, 그 밖의 내륙 지역에서도 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 나타나는 곳이 있겠다.

일부 수도권과 강원도에는 건조특보가 내려진 가운데 바람도 약간 강하게 불어 산불 등 화재 예방에 주의해야 한다. 미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 ‘좋음’∼‘보통’ 수준을 보이겠다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼3.0ｍ, 서해 앞바다에서 0.5ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼3.0ｍ로 일겠다. 먼바다의 파고는 동해 1.0∼3.5ｍ, 서해 0.5∼1.5ｍ, 남해 1.5∼3.5ｍ로 예상된다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글