[속보]당대회 폐막, 김정은 "핵무기 수 늘리고, 핵 운용수단 확장"

경향신문

[속보]당대회 폐막, 김정은 "핵무기 수 늘리고, 핵 운용수단 확장"

입력 2026.02.26 08:09

9차 당대회, 25일 폐막…국방분야 계획 발표

북한은 지난 19일 평양 4·25문화회관에서 노동당 제9차 대회를 열고있다. 조선중앙TV 화면·연합뉴스

북한은 지난 19일 평양 4·25문화회관에서 노동당 제9차 대회를 열고있다. 조선중앙TV 화면·연합뉴스

김정은 북한 국무위원장이 노동당 제9차 대회를 폐막하며 “핵무기 수를 늘리고 핵 운용 수단과 활용 공간들을 확장하기 위한 사업에 전력할 것”이라고 밝혔다.

조선중앙통신과 노동신문은 26일 전날 김 위원장이 “우리 핵무력의 준비태세를 항시 유지하고 국가 핵억제력의 구성부분들의 운용 효과성에 대한 확신을 가지도록 부단한 시험과 훈련을 실행하려는 우리의 입장은 확고하다”며 이같이 말했다고 보도했다.

김 위원장은 “우리는 만약 적이 우리 국가를 상대로 군사적 행동을 감행한다면 우리가 언제든 처철한 보복공격을 할 수 있는 능력이 있다는 것을 제대로 알게 만들어야 한다”고 말했다.

김 위원장은 이어 “각이한 핵무기들의 군사적 효용성을 높이기 위한 보충적인 타격수단들과 운용지원체계들을 갱신할 것”이라며 “핵방아쇠 즉 통합 핵위기대응체계의 가동 및 운용시험, 핵무기 취급질서와 운용동작에 숙달시키기 위한 각종 연습들을 통해 핵 전투무력의 실전화를 고도화”하겠다고 밝혔다.

통신은 또 당중앙군사위원회가 세운 새로운 국방발전 5개년 계획에 대해 “지상 및 수중 발사형 대륙간탄도미사일종합체와 각이한 인공지능 무인공격종합체들, 유사시 적국의 위성을 공격하기 위한 특수자산과 적의 지휘중추를 마비시키기 위한 매우 강력한 전자무기체계들, 더욱 진화된 정찰위성들이 포함될 것”이라고 밝혔다.

통신은 또 “한국 지역을 억제하기 위한 주력 타격 수단들인 600㎜ 방사포와 신형 240㎜방사포 체계들, 작전전술 미사일종합체들을 연차별로 증강배치”할 것이라고 밝혔다.

