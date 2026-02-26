[속보]당대회 폐막, 김정은 “핵무기 수 늘리고, 핵 운용수단 확장”

9차 당대회, 25일 폐막…국방분야 계획 발표

김정은 북한 국무위원장이 노동당 제9차 대회를 폐막하며 “핵무기 수를 늘리고 핵 운용 수단과 활용 공간들을 확장하기 위한 사업에 전력할 것”이라고 밝혔다.

조선중앙통신과 노동신문은 26일 전날 김 위원장이 “우리 핵무력의 준비태세를 항시 유지하고 국가 핵억제력의 구성부분들의 운용 효과성에 대한 확신을 가지도록 부단한 시험과 훈련을 실행하려는 우리의 입장은 확고하다”며 이같이 말했다고 보도했다.

김 위원장은 “우리는 만약 적이 우리 국가를 상대로 군사적 행동을 감행한다면 우리가 언제든 처철한 보복공격을 할 수 있는 능력이 있다는 것을 제대로 알게 만들어야 한다”고 말했다.

김 위원장은 이어 “각이한 핵무기들의 군사적 효용성을 높이기 위한 보충적인 타격수단들과 운용지원체계들을 갱신할 것”이라며 “핵방아쇠 즉 통합 핵위기대응체계의 가동 및 운용시험, 핵무기 취급질서와 운용동작에 숙달시키기 위한 각종 연습들을 통해 핵 전투무력의 실전화를 고도화”하겠다고 밝혔다.

통신은 또 당중앙군사위원회가 세운 새로운 국방발전 5개년 계획에 대해 “지상 및 수중 발사형 대륙간탄도미사일종합체와 각이한 인공지능 무인공격종합체들, 유사시 적국의 위성을 공격하기 위한 특수자산과 적의 지휘중추를 마비시키기 위한 매우 강력한 전자무기체계들, 더욱 진화된 정찰위성들이 포함될 것”이라고 밝혔다.

통신은 또 “한국 지역을 억제하기 위한 주력 타격 수단들인 600㎜ 방사포와 신형 240㎜방사포 체계들, 작전전술 미사일종합체들을 연차별로 증강배치”할 것이라고 밝혔다.