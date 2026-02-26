창간 80주년 경향신문

본문 요약

도널드 트럼프 미국 대통령의 역대 최장 기록인 107분 국정연설에 대해 시청자 3분의 2가량이 긍정적으로 평가한 것으로 나타났다.

트럼프 대통령은 24일 국정연설에서 역대 최장 기록인 107분 동안 근거가 부족한 주장을 되풀이하면서 자신의 성과를 과시하고 민주당을 비난했다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 24일 국정연설에서 역대 최장 기록인 107분 동안 근거가 부족한 주장을 되풀이하면서 자신의 성과를 과시하고 민주당을 비난했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

트럼프 국정연설, 시청자 64% "긍정"…관세엔 49%가 "권한 남용"

입력 2026.02.26 08:10

수정 2026.02.26 10:21

  박은경 기자

도널드 트럼프 미국 대통령이 24일(현지시간) 워싱턴DC 연방의회 의사당 하원 본회의장에서 열린 상·하원 합동회의에서 두 번째 임기 첫 국정연설을 하고 있다. AFP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 24일(현지시간) 워싱턴DC 연방의회 의사당 하원 본회의장에서 열린 상·하원 합동회의에서 두 번째 임기 첫 국정연설을 하고 있다. AFP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령의 역대 최장 기록인 107분 국정연설에 대해 시청자 3분의 2가량이 긍정적으로 평가한 것으로 나타났다.

25일(현지시간) CNN이 여론조사기관 SSRS에 의뢰해 실시한 조사에 따르면, 전날 트럼프 대통령의 국정연설을 시청한 응답자 가운데 38%는 ‘매우 긍정적’, 25%는 ‘다소 긍정적’이라고 답했다. 전체의 64%가 연설을 긍정적으로 평가한 셈이다.

다만 이는 과거와 비교하면 다소 낮은 수준이다. 지난해 트럼프 대통령의 의회 연설 직후 긍정 평가는 69%였고, 1기 재임 시절 세 차례 연설 직후에는 모두 70%를 웃돌았다. 이는 조 바이든 전 대통령이 2024년 3월 국정연설 직후 기록한 긍정 평가(65%)와 비슷한 수준이다.

일반적으로 국정연설은 대통령 또는 소속 정당 지지층이 주로 시청하는 경향이 있어 긍정 평가 비율이 상대적으로 높게 나타난다.

이번 조사에서는 연설 전후 정책 평가에도 변화가 감지됐다. ‘트럼프 대통령의 정책이 국가를 올바른 방향으로 이끌 것 같으냐’는 질문에 연설 전에는 54%가 긍정적으로 답했으나, 연설 후에는 64%로 상승했다. ‘올바른 우선순위를 두고 있다’는 응답도 44%에서 54%로 늘었다. CNN은 이를 두고 “연설이 시청자들을 결집하는 효과를 낸 것으로 보인다”고 분석했다.

반면 경제 분야에 대한 우려도 적지 않았다. ‘경제와 물가에 충분히 집중했느냐’는 질문에 45%가 ‘너무 적다’고 답했다. 또한 ‘대통령이 물가를 안정시킬 것이라고 믿지 않는다’는 응답도 40%에 달했다. 관세 정책과 관련해서는 49%가 ‘권한을 남용하고 있다’고 평가했다.

이번 조사는 국정연설을 시청했다고 응답한 미국 성인 482명을 대상으로 문자메시지 방식으로 진행됐으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±5.5%포인트다.

트럼프 대통령은 24일 국정연설에서 역대 최장 기록인 107분 동안 근거가 부족한 주장을 되풀이하면서 자신의 성과를 과시하고 민주당을 비난했다.

기립박수 안 친 민주당에 호통…107분 ‘역대 최장’ 국정연설

도널드 트럼프 미국 대통령은 24일(현지시간) 국정연설에서 역대 최장 기록인 107분 동안 근거가 부족한 주장을 되풀이하면서 자신의 성과를 과시하고 민주당을 비난했다. 쉴 새 없이 기립박수를 보낸 공화당 의원들과 침묵한 민주당 의원들 사이에서 트럼프 대통령은 특유의 ‘쇼맨십’을 발휘하며 극적인 장면을 연출했다. 빨간 넥타이를 맨 트럼프 대통령은 이날 ...

https://www.khan.co.kr/article/202602252048005#ENT

댓글