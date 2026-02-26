창간 80주년 경향신문

밴스 부통령, 하메네이 향해 “이란, 핵무기 보유 못한다”

경향신문

본문 요약

J D 밴스 미국 부통령은 25일 이란 최고지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이를 향해 미국의 '핵무기 보유 불가' 원칙을 수용하라고 촉구했다.

마수드 페제시키안 이란 대통령은 미국과 진행 중인 핵협상과 관련해 "전망이 밝다"고 밝혔다고 국영 IRNA 통신이 25일 보도했다.

페제시키안 대통령은 이날 재계 인사들과 만난 자리에서 26일 스위스 제네바에서 열리는 미국과 이란의 3차 회담을 언급하며 "정부는 최고지도자의 지시와 명령에 따라 협상을 이끌어가고 있다"며 이같이 말했다.

밴스 부통령, 하메네이 향해 "이란, 핵무기 보유 못한다"

입력 2026.02.26 08:16

  • 박은경 기자

J D 밴스 미국 부통령이 24일(현지시간) 워싱턴DC 연방의회 의사당 하원 본회의장에서 열린 도널드 트럼프 대통령의 국정연설에 참석하고 있다. 로이터연합뉴스

J D 밴스 미국 부통령은 25일(현지시간) 이란 최고지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이를 향해 미국의 ‘핵무기 보유 불가’ 원칙을 수용하라고 촉구했다.

밴스 부통령은 이날 폭스뉴스 인터뷰에서 “이란은 핵무기를 가질 수 없다. 아주 단순한 문제”라며 “최고지도자와 이란 체제 인사들이 이를 분명히 이해해야 한다”고 말했다.

그는 미국이 외교적 해결을 우선시한다면서도 군사적 선택지를 배제하지 않았다. 밴스 부통령은 “우리는 군사력 없이 좋은 해결책을 도출하길 희망하지만, 필요하다면 대통령은 군사력을 사용할 권한도 갖고 있다”고 경고했다.

또 이란이 핵무기 개발을 강행할 경우 “궁극적인 군사적 목표가 될 것”이라며 “세계 최대 테러 지원국이 핵 테러로 세계를 위협하는 상황에 이르러선 안 된다”고 강조했다.

미국과 이란은 26일 스위스 제네바에서 핵 협상을 이어갈 예정이다. 이란 측은 협상 전망이 밝다고 주장하고 있지만, 우라늄 농축 포기를 요구하는 미국의 입장을 수용하는 것이 체제 존립에 더 큰 위협이 될 수 있다는 분석도 나온다.

이 가운데 도널드 트럼프 대통령은 지난 19일 이란에 핵 합의 시한을 열흘에서 최대 15일로 제시한 바 있다. 군사적 압박이 병행되는 상황에서 협상이 결렬될 경우 미국이 군사 행동에 나설 가능성도 배제할 수 없다는 관측이 제기된다.

다만 밴스 부통령은 트럼프 대통령이 기본적으로 외교적 해법을 선호한다는 점을 강조하며 “내일 협상에서 이란이 이를 진지하게 받아들이길 바란다”고 말했다.

그는 러시아·우크라이나 종전 협상과 관련해서도 “양측과 모두 진전을 이루고 있다”며 “결국 성공하거나 실패하겠지만 현재 대통령은 낙관적인 입장”이라고 밝혔다.

