트럼프, 국정연설 항의 민주당 의원 향해 “미친 사람들···시설에 수용돼야” 막말

미국 대통령이 25일(현지시간) 전날 자신의 국정연설 도중 고성으로 항의한 민주당 의원들을 향해 “미친 사람들”이라고 하는 등 거친 표현을 쏟아냈다.

트럼프 대통령은 자신의 소셜미디어 트루스소셜에서 “어젯밤 그토록 중요하고 아름다운 행사인 매우 우아한 국정연설에서 IQ(지능지수)가 낮은 일한 오마르, 러시다 털리브가 통제 불능으로 고함을 지르는 모습을 보면 미친 사람들, 정신병자, 정신이 이상하고 아픈 자들의 튀어나오고 충혈된 눈을 하고 있었는데, 솔직히 시설에 수용돼야 할 것처럼 보인다”고 말했다.

일한 오마르(미네소타)와 러시다 털리브(미시간) 하원의원을 직접 거명하며 원색적인 표현으로 공격한 것이다.

107분간 진행된 전날 연설에서 오마르 의원은 트럼프 대통령이 이민 정책 성과를 언급하자 “당신은 미국인을 죽였다”고 외쳤다. 이는 지난달 미네소타에서 이민단속 요원의 총격으로 미국 국적자 2명이 사망한 사건에 대한 항의였다.

털리브 의원도 트럼프 대통령이 8개의 전쟁을 끝냈다고 주장하자 “거짓말”이라고 외쳤으며, 이스라엘을 언급하는 대목에서는 “제노사이드(집단학살)”라고 소리쳤다.

트럼프 대통령은 해당 의원들이 “나라에 해를 끼친다”고 주장하며 강도 높은 비판을 이어갔다. 그는 트럼프 대통령은 이어 “그런 행동을 할 수 있는 사람들, 그리고 그들이 부패하고 타락한 정치인들이라는 점을 고려할 때 우리나라에 매우 해로운 만큼 그들이 원래 있던 곳으로 가능한 한 빨리 돌려보내야 한다”며 “그들은 미국에 해만 끼칠 뿐, 도움이 되는 일은 할 수 없다”고 밝혔다.

또 할리우드 배우 로버트 드니로까지 거론하며 이들이 함께 미국을 떠나야 한다는 취지의 발언을 했다.드니로는 지난해 프랑스 칸에서 열린 칸 국제 영화제에서 명예 황금종려상을 받은 뒤, 영화에 100% 관세를 부과하겠다는 트럼프 대통령의 방침을 공개적으로 비판한 바 있다.