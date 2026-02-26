창간 80주년 경향신문

트럼프, 국정연설 항의 민주당 의원 향해 “미친 사람들···시설에 수용돼야” 막말

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

미국 대통령이 25일 전날 자신의 국정연설 도중 고성으로 항의한 민주당 의원들을 향해 "미친 사람들"이라고 하는 등 거친 표현을 쏟아냈다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 24일 국정연설에서 역대 최장 기록인 107분 동안 근거가 부족한 주장을 되풀이하면서 자신의 성과를 과시하고 민주당을 비난했다.

쉴 새 없이 기립박수를 보낸 공화당 의원들과 침묵한 민주당 의원들 사이에서 트럼프 대통령은 특유의 '쇼맨십'을 발휘하며 극적인 장면을 연출했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

트럼프, 국정연설 항의 민주당 의원 향해 “미친 사람들···시설에 수용돼야” 막말

입력 2026.02.26 08:25

수정 2026.02.26 09:48

펼치기/접기
  • 박은경 기자

  • 기사를 재생 중이에요

지난 24일(현지시간) 민주당 소속 앨 그린 하원의원이 “흑인은 원숭이가 아니다”라고 적힌 팻말을 들고 도널드 트럼프 미 대통령의 2기 첫 국정연설에 항의하고 있다. 로이터연합뉴스

지난 24일(현지시간) 민주당 소속 앨 그린 하원의원이 “흑인은 원숭이가 아니다”라고 적힌 팻말을 들고 도널드 트럼프 미 대통령의 2기 첫 국정연설에 항의하고 있다. 로이터연합뉴스

미국 대통령이 25일(현지시간) 전날 자신의 국정연설 도중 고성으로 항의한 민주당 의원들을 향해 “미친 사람들”이라고 하는 등 거친 표현을 쏟아냈다.

트럼프 대통령은 자신의 소셜미디어 트루스소셜에서 “어젯밤 그토록 중요하고 아름다운 행사인 매우 우아한 국정연설에서 IQ(지능지수)가 낮은 일한 오마르, 러시다 털리브가 통제 불능으로 고함을 지르는 모습을 보면 미친 사람들, 정신병자, 정신이 이상하고 아픈 자들의 튀어나오고 충혈된 눈을 하고 있었는데, 솔직히 시설에 수용돼야 할 것처럼 보인다”고 말했다.

일한 오마르(미네소타)와 러시다 털리브(미시간) 하원의원을 직접 거명하며 원색적인 표현으로 공격한 것이다.

107분간 진행된 전날 연설에서 오마르 의원은 트럼프 대통령이 이민 정책 성과를 언급하자 “당신은 미국인을 죽였다”고 외쳤다. 이는 지난달 미네소타에서 이민단속 요원의 총격으로 미국 국적자 2명이 사망한 사건에 대한 항의였다.

털리브 의원도 트럼프 대통령이 8개의 전쟁을 끝냈다고 주장하자 “거짓말”이라고 외쳤으며, 이스라엘을 언급하는 대목에서는 “제노사이드(집단학살)”라고 소리쳤다.

트럼프 대통령은 해당 의원들이 “나라에 해를 끼친다”고 주장하며 강도 높은 비판을 이어갔다. 그는 트럼프 대통령은 이어 “그런 행동을 할 수 있는 사람들, 그리고 그들이 부패하고 타락한 정치인들이라는 점을 고려할 때 우리나라에 매우 해로운 만큼 그들이 원래 있던 곳으로 가능한 한 빨리 돌려보내야 한다”며 “그들은 미국에 해만 끼칠 뿐, 도움이 되는 일은 할 수 없다”고 밝혔다.

또 할리우드 배우 로버트 드니로까지 거론하며 이들이 함께 미국을 떠나야 한다는 취지의 발언을 했다.드니로는 지난해 프랑스 칸에서 열린 칸 국제 영화제에서 명예 황금종려상을 받은 뒤, 영화에 100% 관세를 부과하겠다는 트럼프 대통령의 방침을 공개적으로 비판한 바 있다.

기립박수 안 친 민주당에 호통…107분 ‘역대 최장’ 국정연설

도널드 트럼프 미국 대통령은 24일(현지시간) 국정연설에서 역대 최장 기록인 107분 동안 근거가 부족한 주장을 되풀이하면서 자신의 성과를 과시하고 민주당을 비난했다. 쉴 새 없이 기립박수를 보낸 공화당 의원들과 침묵한 민주당 의원들 사이에서 트럼프 대통령은 특유의 ‘쇼맨십’을 발휘하며 극적인 장면을 연출했다. 빨간 넥타이를 맨 트럼프 대통령은 이날 ...

https://www.khan.co.kr/article/202602252048005#ENT

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글