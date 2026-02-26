두쫀쿠 들고 UAE 간 특사 강훈식 “현지선 ‘코쫀쿠’…선물한 보람 상당했다”

UAE 대통령 예방…이 대통령 친서 전달 칼둔 행정청장엔 두쫀쿠·한과 선물

전략경제협력 대통령 특사 자격으로 아랍에미리트연합(UAE)을 방문 중인 강훈식 대통령비서실장이 26일 “모하메드 UAE 대통령을 예방하고, 한·UAE 협력 강화에 대한 이재명 대통령의 뜻이 담긴 친서도 잘 전달하고 왔다”고 밝혔다.

강 실장은 이날 페이스북을 통해 이같이 밝히며 칼둔 아부다비 행정청장과 실무협의를 한 사실을 공개했다.

강 실장은 “‘형제 칼둔’, UAE 행정청장과는 지난 정상회담의 후속 조치와 UAE 대통령의 방한을 위한 실무협의를 위해 외교 일정으로는 드물게 두 시간이라는 긴 회의를 잡아둔 참이었다”면서 “결국 세 시간을 넘기고 말았다. 만나면 또 할 일들이 생각나고, 아이디어가 떠오르고”라고 밝혔다.

강 실장은 “해가 진 뒤에는 칼둔 청장과 만찬을 함께했다”면서 “라마단의 저녁 식사 ‘이프타르’는 가족, 이웃, 가까운 이들과 음식과 정을 나누는 시간이라지요. 인내와 절제, 화합과 공동체의 의미를 되새기는 의미도 있어 이슬람 문화에서 가장 따뜻한 시간 중 하나라고 한다”고 전했다.

강 실장은 “이프타르 자리에 초대된 손님은 달콤한 후식을 가져가는 것이 예의라는 소리를 듣고 야심 차게 준비했다. 두쫀쿠(!)와 한과”라고 밝혔다. 강 실장은 “UAE 도시인 두바이 이름이 들어가지만, (두쫀쿠는) 엄연한 K-디저트”라며 “현지에서는 ‘코리아 쫀득 쿠키’로도 불리며 이미 화제가 되고 있던 터라 선물한 보람이 상당했다”고 적었다.

강 실장은 “매 출장마다, 이번 출장에서도 우리 문화와 음식의 덕을 본다”면서 “문화의 힘으로 한결 수월하게 느껴진 경제협력. 자랑하고 싶은 마음이 한가득이지만, 곧 이륙이다. 자세한 이야기는 오늘 인천공항에서 드리도록 하겠다”고 했다.