창간 80주년 경향신문

두쫀쿠 들고 UAE 간 특사 강훈식 “현지선 ‘코쫀쿠’…선물한 보람 상당했다”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

전략경제협력 대통령 특사 자격으로 아랍에미리트연합를 방문 중인 강훈식 대통령비서실장이 26일 "모하메드 UAE 대통령을 예방하고, 한-UAE 협력 강화에 대한 이재명 대통령의 뜻이 담긴 친서도 잘 전달하고 왔다"고 밝혔다.

강 실장은 이날 엑스를 통해 이같이 밝히며 카운터파트인 칼둔 아부다비 행정청장과 실무협의를 한 사실을 공개했다.

강 실장은 "'형제 칼둔', UAE 행정청장과는 지난 정상회담의 후속조치와 UAE 대통령의 방한을 위한 실무협의를 위해 외교일정으로는 드물게 두 시간이라는 긴 회의를 잡아둔 참이었다"면서 "결국 세 시간을 넘기고 말았다. 만나면 또 할 일들이 생각나고, 아이디어가 떠오르고"라고 밝혔다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

두쫀쿠 들고 UAE 간 특사 강훈식 “현지선 ‘코쫀쿠’…선물한 보람 상당했다”

입력 2026.02.26 08:30

수정 2026.02.26 09:49

펼치기/접기
  • 정환보 기자

  • 기사를 재생 중이에요

UAE 대통령 예방…이 대통령 친서 전달

칼둔 행정청장엔 두쫀쿠·한과 선물

강훈식 대통령비서실장이 전략경제협력 대통령 특사 자격으로 아랍에미리트(UAE) 방문을 위해 24일 인천국제공항을 통해 출국하고 있다. 연합뉴스

강훈식 대통령비서실장이 전략경제협력 대통령 특사 자격으로 아랍에미리트(UAE) 방문을 위해 24일 인천국제공항을 통해 출국하고 있다. 연합뉴스

전략경제협력 대통령 특사 자격으로 아랍에미리트연합(UAE)을 방문 중인 강훈식 대통령비서실장이 26일 “모하메드 UAE 대통령을 예방하고, 한·UAE 협력 강화에 대한 이재명 대통령의 뜻이 담긴 친서도 잘 전달하고 왔다”고 밝혔다.

강 실장은 이날 페이스북을 통해 이같이 밝히며 칼둔 아부다비 행정청장과 실무협의를 한 사실을 공개했다.

강 실장은 “‘형제 칼둔’, UAE 행정청장과는 지난 정상회담의 후속 조치와 UAE 대통령의 방한을 위한 실무협의를 위해 외교 일정으로는 드물게 두 시간이라는 긴 회의를 잡아둔 참이었다”면서 “결국 세 시간을 넘기고 말았다. 만나면 또 할 일들이 생각나고, 아이디어가 떠오르고”라고 밝혔다.

강 실장은 “해가 진 뒤에는 칼둔 청장과 만찬을 함께했다”면서 “라마단의 저녁 식사 ‘이프타르’는 가족, 이웃, 가까운 이들과 음식과 정을 나누는 시간이라지요. 인내와 절제, 화합과 공동체의 의미를 되새기는 의미도 있어 이슬람 문화에서 가장 따뜻한 시간 중 하나라고 한다”고 전했다.

강 실장은 “이프타르 자리에 초대된 손님은 달콤한 후식을 가져가는 것이 예의라는 소리를 듣고 야심 차게 준비했다. 두쫀쿠(!)와 한과”라고 밝혔다. 강 실장은 “UAE 도시인 두바이 이름이 들어가지만, (두쫀쿠는) 엄연한 K-디저트”라며 “현지에서는 ‘코리아 쫀득 쿠키’로도 불리며 이미 화제가 되고 있던 터라 선물한 보람이 상당했다”고 적었다.

강훈식 대통령비서실장 페이스북 캡처

강훈식 대통령비서실장 페이스북 캡처

강 실장은 “매 출장마다, 이번 출장에서도 우리 문화와 음식의 덕을 본다”면서 “문화의 힘으로 한결 수월하게 느껴진 경제협력. 자랑하고 싶은 마음이 한가득이지만, 곧 이륙이다. 자세한 이야기는 오늘 인천공항에서 드리도록 하겠다”고 했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글