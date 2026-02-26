창간 80주년 경향신문

[속보]‘13개 의혹’ 김병기 첫 경찰 출석 “의혹 해소하고 명예회복하겠다”

본문 요약

입력 2026.02.26 09:06

수정 2026.02.26 09:28

김병기 무소속 의원이 26일 서울 미포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 피의자 신분으로 소환돼 조사를 받기 위해 출석하고 있다. 김태욱 기자

정치헌금 수수를 비롯해 13개 의혹을 받는 김병기 무소속 의원(전 더불어민주당 원내대표)이 26일 경찰에 처음 출석했다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 이날 오전 김 의원을 뇌물수수, 직권남용, 위계에 의한 업무방해 등 혐의를 적용해 피의자 신분으로 소환했다.

김 의원은 오전 9시쯤 서울경찰청 마포청사에 도착해 취재진에 “이런 일로 뵙게 돼 송구하게 생각한다”며 “성실하게 조사받아 제기된 모든 의혹과 음해를 말끔히 해소하고 반드시 명예 회복하도록 하겠다”고 말했다. 그는 ‘제기된 13개 의혹 모두 부인하나’ 등 이어진 취재진의 질문에 “성실하게 조사받겠다”고만 답하고 조사실로 향했다.

경찰은 오는 27일에도 김 의원에 대한 소환 조사를 이어갈 예정이다. 경찰은 이틀 내에 조사를 마치지 못하면 추가 소환도 검토하고 있는 것으로 전해졌다.

김 의원은 전직 서울 동작구의원들로부터 총 3000만원의 정치헌금을 수수했다가 돌려줬다는 의혹 등 13가지 혐의를 받고 있다. 동작구의회 업무추진비 유용에 대한 수사를 무마해달라고 경찰 출신 국회의원에게 청탁했다는 의혹, 가상자산거래소 빗썸에 차남의 취업을 청탁했다는 의혹, 숭실대학교에 차남을 편입학시킨 의혹 등이 대표적이다.

댓글