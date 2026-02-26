[속보]‘13개 의혹’ 김병기 첫 경찰 출석 “의혹 해소하고 명예회복하겠다”

정치헌금 수수를 비롯해 13개 의혹을 받는 김병기 무소속 의원(전 더불어민주당 원내대표)이 26일 경찰에 처음 출석했다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 이날 오전 김 의원을 뇌물수수, 직권남용, 위계에 의한 업무방해 등 혐의를 적용해 피의자 신분으로 소환했다.

김 의원은 오전 9시쯤 서울경찰청 마포청사에 도착해 취재진에 “이런 일로 뵙게 돼 송구하게 생각한다”며 “성실하게 조사받아 제기된 모든 의혹과 음해를 말끔히 해소하고 반드시 명예 회복하도록 하겠다”고 말했다. 그는 ‘제기된 13개 의혹 모두 부인하나’ 등 이어진 취재진의 질문에 “성실하게 조사받겠다”고만 답하고 조사실로 향했다.

경찰은 오는 27일에도 김 의원에 대한 소환 조사를 이어갈 예정이다. 경찰은 이틀 내에 조사를 마치지 못하면 추가 소환도 검토하고 있는 것으로 전해졌다.

김 의원은 전직 서울 동작구의원들로부터 총 3000만원의 정치헌금을 수수했다가 돌려줬다는 의혹 등 13가지 혐의를 받고 있다. 동작구의회 업무추진비 유용에 대한 수사를 무마해달라고 경찰 출신 국회의원에게 청탁했다는 의혹, 가상자산거래소 빗썸에 차남의 취업을 청탁했다는 의혹, 숭실대학교에 차남을 편입학시킨 의혹 등이 대표적이다.