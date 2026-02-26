서울 도봉구가 ‘2026년 인터넷강의 수강권 지원사업’ 대상자를 모집한다고 26일 밝혔다.

지원 대상은 도봉구에 주민등록 주소지를 둔 중·고등학교 학생과 N수생이다. 대상자로 선정되면 ‘강남인강’ 수강료를 지원받는다. 일반 학생의 경우 연간 수강료인 4만5000원 중 2만5000원을, 사회적배려대상자는 수강료 전액을 지원받는다.

강남인강은 서울 강남구가 운영하는 공공 온라인 학습 플랫폼이다. 수능과 내신 대비를 위한 국어·영어·수학·사회·과학 등의 강의를 제공한다. 무제한 반복 수강과 입시 특강, 중등 코딩 강좌를 함께 제공해 학생들로부터 만족도가 높다.

올해 일반 학생 모집 인원은 350명이다. 신청은 3월 3일부터 13일까지 도봉구 홈페이지에서 하면 된다. 접수는 선착순 마감이다. 사회적배려대상자는 접수 기간과 상관없이 상시로 거주지 동 주민센터로 방문해 신청하면 된다.

오언석 도봉구청장은 “배움에는 제약이 없어야 한다”며 “이번 수강권 지원사업으로 지역 학생들이 우수한 교육 콘텐츠를 접하며 학업에 정진할 수 있기를 바란다”고 말했다.