한은, ‘금리전망 시계’ 3→6개월 확대…금통위원, 점 3개 찍는다

한국은행이 조건부 금리전망의 시계를 3개월에서 6개월로 확장한다. 경제주체들의 의사결정에 도움을 주고 통화정책의 파급 효과를 높이기 위해서다.

한은은 26일 “조건부 금리전망의 시계를 6개월로 확장하고 제시 방식을 명확히 하는 것이 정책 커뮤니케이션 효과를 높일 수 있다고 판단했다”며 조건부 금리전망 개선 방안을 발표했다.

한은은 2022년 10월부터 향후 3개월 내 조건부 금리전망을 제시해왔다. 앞으로는 전망 시계가 3개월에서 6개월로 확대된다. 기존 금리전망은 한은 총재가 ‘향후 3개월 시계의 기준금리에 대한 금융통화위원들의 견해’를 묻는 질문에 답변하는 과정에서 전망이 아닌 가능성으로 제시하는 방식이어서 메시지가 다소 불분명한 측면이 있었다고 한은은 설명했다. 시계도 3개월로 짧아 금리전망을 제시하는 달의 정책 결정과 비교해 추가 정보가 많지 않고 중복되는 측면이 있었다.

기존 금리전망은 연 8회 기준금리를 정하는 금통위 이후 공개됐지만 앞으로는 연 4회 공개된다. 한은이 경제전망을 발표하는 매년 2·5·8·11월이 제시 시점이다.

제시 방식도 바뀐다. 금통위원 전원은 6개월 후 금리전망을 3개의 점으로 제시한다. 예를 들어 점 2개와 1개로 서로 다른 금리수준에 나눠 제시할 수 있으며, 점 3개를 모두 동일한 금리수준에 제시하거나 점 3개를 각각 다른 금리수준에 제시할 수도 있다.

한은은 미국 연방준비제도(Fed·연준)처럼 위원별 1개의 점이 아니라 3개의 점으로 표시하는 이유에 대해 “연준은 19명의 연방공개시장위원회(FOMC) 위원이 전망을 제시하기 때문에 위원별 1개의 전망치만으로도 많은 정보를 줄 수 있지만 한은은 금통위원 수가 7명밖에 되지 않아 1개의 점만으로는 충분한 정보를 전달하기 어렵다”며 “3개의 점으로 베이스라인 전망과 상하방 리스크를 명확히 제시하는 것이 향후 정책방향에 대한 보다 풍부한 정보를 전달해줄 수 있다”고 설명했다.