[속보]한은, 기준금리 연 2.50% 유지…6연속 동결

한국은행 금융통화위원회가 26일 연 2.50%인 기준금리를 유지하기로 결정했다. 6연속 동결 결정이다.

반도체 중심의 수출 호조, 소비 회복 등으로 경기가 회복세인 데다 원·달러 환율, 수도권 집값이 아직은 안정적이지 않다는 판단에 따른 것으로 보인다.

앞서 금통위는 지난해 5월 기준금리를 연 2.75%에서 2.50%로 내린 이후 수도권 집값, 환율 등을 고려해 다섯 차례 연속 기준금리를 동결했다.