[속보]한은, 올해 성장률 전망 1.8%→2.0%로 상향

한국은행은 26일 수정 경제전망을 통해 올해 한국경제 성장률 전망치를 2.0%로 상향 조정했다. 지난해 11월 전망 당시보다 0.2%포인트 올려잡은 것이다. 반도체 수출 호조, 소비 회복 등의 영향으로 풀이된다.

내년 성장률은 1.8%로 전망해 지난해 11월보다 0.1%포인트 내려잡았다.

올해 소비자 물가 상승률은 2.2%로 전망해 지난해 11월보다 0.1%포인트 상향 조정했다.