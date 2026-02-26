[속보] 공정위, 4개 교복 제조사·40개 대리점 현장 조사

주병기 공정거래위원장이 26일 “4개 교복 제조사 및 전국 40개 내외 대리점을 대상으로 신속하게 전국적 조사를 개시했다”고 밝혔다.
주 위원장은 이날 정부서울청사에서 열린 민생물가 특별관리 관계장관 TF 2차 회의에서 “최근 고가 논란이 제기된 교복은 관행적인 담합이 지속된 품목”이라며 “공정위 본부 및 5개 지방사무소를 총동원해 4개 교복 제조사 및 전국 40개 내외 대리점을 대상으로 신속하게 전국적 조사를 개시했음을 알린다”고 말했다. 대상 업체는 형지엘리트, 스마트, 아이비클럽, 스쿨룩스 등 4곳이다.
주 위원장은 그러면서 “이번 조사와 그 후속 조치, 다음달 예정된 광주 지역 136개교 27개 업체의 입찰 담합 사건 심의를 통해 법 위반행위를 엄정 제재하고 고질적인 담합행위를 뿌리 뽑을 것”이라고 했다.
이재명 대통령의 교복을 콕 찝어 ‘등골 브레이커’라고 말하자 조치에 나선 것이다. 이 대통령은 지난 12일 “교복이 부모님의 ‘등골 브레이커’라고 한다”며 “비싸게 받는 게 온당한지, 문제가 있으면 어떻게 대책을 세울지 검토해달라”고 말한 바 있다.