[속보] 공정위, 4개 교복 제조사·40개 대리점 현장 조사

주병기 공정거래위원장이 26일 "4개 교복 제조사 및 전국 40개 내외 대리점을 대상으로 신속하게 전국적 조사를 개시했다"고 밝혔다.

주 위원장은 이날 정부서울청사에서 열린 민생물가 특별관리 관계장관 TF 2차 회의에서 "최근 고가 논란이 제기된 교복은 관행적인 담합이 지속된 품목"이라며 "공정위 본부 및 5개 지방사무소를 총동원해 4개 교복 제조사 및 전국 40개 내외 대리점을 대상으로 신속하게 전국적 조사를 개시했음을 알린다"고 말했다.

대상 업체는 형지엘리트, 스마트, 아이비클럽, 스쿨룩스 등 4곳이다.