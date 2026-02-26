창간 80주년 경향신문

엔비디아발 훈풍에 삼전·닉스 신고가 경신···코스피 장중 6200도 돌파

경향신문

엔비디아의 호실적으로 반도체에 대한 기대심리가 커지면서 코스피가 6200선도 넘어섰다.

삼성전자는 장중 6% 넘게 뛰며 역대 최고가를 갈아치웠다.

이날 코스피는 장중 전장보다 127.64포인트 오른 6211.50에 거래되며 6200선도 넘어섰다.

엔비디아발 훈풍에 삼전·닉스 신고가 경신···코스피 장중 6200도 돌파

입력 2026.02.26 10:21

수정 2026.02.26 10:29

  김경민 기자

코스피가 6,000을 넘어 6,083.86포인트로 마감한 25일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 세리머니를 펼치고 있다. 이준헌 기자

코스피가 6,000을 넘어 6,083.86포인트로 마감한 25일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 세리머니를 펼치고 있다. 이준헌 기자

엔비디아의 호실적으로 반도체에 대한 기대심리가 커지면서 코스피가 6200선도 넘어섰다. 삼성전자는 장중 6% 넘게 뛰며 역대 최고가를 갈아치웠다.

이날 코스피는 장중 전장보다 127.64포인트(2.10%) 오른 6211.50에 거래되며 6200선도 넘어섰다. 전날 6000포인트를 넘긴데 이어 연일 강세를 보인 것이다. 코스피는 6거래일 연속 상승했고 최근 11거래일간 하루를 제외하곤 모두 상승했다.

25일(현지시간) 호실적을 발표한 엔비디아가 인공지능(AI) 업황에 대해 긍정적인 발언을 내놓으면서 반도체주가 크게 오른 영향이다.

엔비디아는 회계연도 4분기 매출이 681억3000만달러, 조정 주당순이익(EPS)이 1.62달러를 기록해 월가의 예상치를 뛰어넘었다. 데이터센터 매출이 623억달러로 사상 최고치를 기록했다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 컴퓨팅 수요가 기하급수적으로 증가하고 있으며 에이전트 기반 AI의 변곡점에 도래했다고 언급하면서 AI수요가 지속될 것이란 기대감에 반도체가 강세를 보인 것이다.

삼성전자는 장중 1만4000원(6.88%)오른 21만7500원까지 오르며 역대 최고가를 경신했다. 9거래일 연속 상승세다. SK하이닉스도 장중 4.3% 오른 106만2000원으로 신고가를 경신했다.

반도체는 강세를 보였지만 이날 상승 종목이 전체 거래 종목의 26%에 불과할 정도로 장 전반적으론 부진한 흐름을 보였다. 외국인은 대거 순매도에 나서고 있다. 이날 유가증권시장에서 외국인은 1조600억원 순매도하고 있고 기관은 400억 순매도하고 있다. 개인은 1조200억 넘게 순매수하며 지수를 견인하고 있다.

