“OO 가려는데 몇 번 타면 돼?” AI가 답해주는 버스정류장 생긴다

울산시, 대화형 AI 도입 추진 영어 등 외국어 서비스도 계획

울산 지역 주요 버스정류장에 대화형 인공지능(AI)을 설치해, 사용자가 음성으로 노선을 물으면 AI가 답하는 시스템이 구축된다.

울산시는 26일 오후 울산시청에서 정보화위원회를 개최한다고 밝혔다. 이날 위원회는 2026년 정보화 시행계획을 심의·확정할 예정이다.

울산시는 올해 5개 분야 83개 사업을 추진한다. 총 사업비는 445억 1400만 원이 들어간다. 주요 사업은 거점형 스마트시티 조성, 울산모아 통합예약 플랫폼 구축 완료, 시·구군 차세대 지방행정정보체 구축, AI·디지털배움터 확대 운영 등이다. .

특히, 공항이나 터미널 주변 주요 버스정류장에 대화형AI를 도입한다. 사용자가 음성으로 버스 노선을 물어보면 응답하는 시스템이다. 영어와 일본어, 중국어, 베트남어 등으로도 서비스할 계획이다.

이 외에도 울산 게놈 바이오데이터팜 구축·운영 등을 추진하고, 주거복지사업 누리집 개편, 공공데이터 품질관리 및 표준화 등에도 나선다. 이를 통해 생활밀착형 AI를 확대하고 데이터 기반 행정체계를 강화할 방침이다.

울산시 관계자는 “모든 시민이 AI를 활용할 수 있고, 일상에서 AI를 체감할 수 있는 도시를 만들겠다”고 말했다.