트럼프 이란 군사옵션 명분 ‘핵 임박설’···전문가들 의문 제기

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 대한 군사행동의 명분으로 내세운 ‘핵무기 개발 임박’ 주장이 과장됐을 가능성이 있다는 분석이 나온다.

월스트리트저널(WSJ)은 25일(현지시간) 트럼프 행정부가 주장한 “이란이 수일 내 핵무기용 핵분열 물질을 생산할 수 있다”는 평가에 대해 다수의 전문가가 동의하지 않는 분위기라고 전했다.

지난해 6월 미국과 이스라엘이 포르도·나탄즈·이스파한 등 이란 핵시설 3곳을 공습한 ‘미드나잇 해머’ 작전 이후 이란의 핵 활동은 사실상 중단 상태라는 분석이 나온다. 당시 미군은 B-2 전략폭격기가 GBU-57 벙커버스터를 투하해 지하 핵심 시설까지 파괴했다고 발표했으며, 트럼프 대통령도 “핵농축 시설을 완전히 제거했다”고 밝힌 바 있다.

최근 위성사진에서도 나탄즈 인근 터널 보강 및 일부 방어 공사 정황은 포착됐지만, 원심분리기 재설치나 농축 재개 움직임은 확인되지 않았다는 게 전문가들의 평가다.

데이비드 올브라이트 미국 과학국제안보연구소(ISIS) 소장은 위성사진과 현장 정보 분석 결과 이란이 핵무기 프로그램을 재건하려는 징후는 보이지 않는다며 “사실상 멈춰 있다”고 밝혔다.

국제원자력기구(IAEA) 역시 이란이 우라늄 농축을 재개했다는 증거는 없다는 입장을 유지하는 것으로 전해졌다. 특히 고농축 우라늄이 공습으로 파괴된 시설 잔해 아래 묻혀 있을 가능성이 크다는 판단도 나온다.

트럼프 행정부는 최근 이란의 핵 위협을 다시 부각하고 있다. 트럼프 대통령은 전날 국정연설에서 이란이 핵 프로그램을 재개했다고 주장하며 “이란이 핵무기를 갖도록 절대 허용하지 않을 것”이라고 밝혔다.

이란과 협상을 진행 중인 스티브 윗코프 중동특사도 최근 “이란이 핵무기 제조 물질 확보까지 일주일밖에 남지 않았을 수 있다”고 언급해 긴박성을 강조했다.

트럼프 행정부가 또 다른 안보 위협으로 지목한 이란의 장거리 미사일 프로그램 역시 실제 위험이 과장됐을 가능성이 있다는 지적이 나온다. 미 국방정보국(DIA)은 지난해 5월 이란이 2035년까지 대륙간탄도미사일(ICBM) 개발에 활용될 수 있는 우주발사체 기술을 연구 중이라고 밝혔다.

그러나 워싱턴 싱크탱크 민주주의수호재단(FDD)의 베남 벤 탈레블루 선임국장은 이란이 지난해 6월 이후 실시한 두 차례 우주발사체 시험 가운데 두 번째는 실패한 것으로 보인다고 분석했다. 그는 우주발사체 기술이 ICBM 기술과 유사해 우려할 만하지만 핵탄두 재진입체와 열 차폐 기술이 포함되지 않는다는 점에서 실제 군사적 완성도는 불확실하다고 지적했다.