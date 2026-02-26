창간 80주년 경향신문

김정은과 똑같은 가죽 코트 입은 김주애, 열병식서 아버지보다 정중앙서 걸어

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

북한 노동장 제9차대회를 기념하는 열병식에 김정은 국무위원장의 딸 김주애가 참석했다.

계단을 내려올 때는 김정은이 아닌 김주애가 정중앙에 위치한 모습이 포착됐다.

김정은 북한 국무위원장은 "나라의 주권과 안전 이익을 침해하여 가해지는 어떤 세력의 군사적 적대 행위에 대해서도 즉시에 처절한 보복 공격을 가할 것"이라고 말했다고 조선중앙통신이 보도했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

김정은과 똑같은 가죽 코트 입은 김주애, 열병식서 아버지보다 정중앙서 걸어

입력 2026.02.26 10:29

수정 2026.02.26 11:01

펼치기/접기
  • 김창길 기자

  • 기사를 재생 중이에요

평양 조선중앙통신=연합뉴스

평양 조선중앙통신=연합뉴스

북한 노동장 제9차대회를 기념하는 열병식에 김정은 국무위원장의 딸 김주애(13세 추정)가 참석했다. 조선중앙통신이 26일 보도한 영상에는 가죽 상의를 똑같이 차려입은 김정은 위원장과 김주애가 전용 리무진 ‘아우르스’ 앞에 선 모습이 포착됐다.

아우르스는 블라디미르 푸틴 대통령이 선물한 차량으로 러시아의 롤스로이드로 불린다. 번호판 숫자는 727 0001. ‘727’은 6.25전쟁 정전협정 체결일(1953년 7월27일)의 숫자를 조합했고, ‘0001’은 북한 권력 1인자를 상징한다.

열병식에는 북한군 각 군종, 병종, 전문병종대를 비롯한 50개의 도보종대, 열병 비행종대가 참가했다. 탱크 장갑사단, 기계화보병사단, 화력습격사단, 우크라이나 전쟁에 파병됐던 ‘해외작전부대종대’와 ‘해외공병련대종대’ 등도 행렬에 참여했다. 김정은과 김주애는 주석단에 오르며 환호를 받았다. 계단을 내려올 때는 김정은이 아닌 김주애가 정중앙에 위치한 모습이 포착됐다.

김정은 북한 국무위원장은 “나라의 주권과 안전 이익을 침해하여 가해지는 어떤 세력의 군사적 적대 행위에 대해서도 즉시에 처절한 보복 공격을 가할 것”이라고 말했다고 조선중앙통신이 보도했다.

계단 중앙으로 내려오는 김주애 / 평양 조선중앙통신=연합뉴스

계단 중앙으로 내려오는 김주애 / 평양 조선중앙통신=연합뉴스

평양 조선중앙통신=연합뉴스

평양 조선중앙통신=연합뉴스

김정은 전용 리무진 아우르스 / 평양 조선중앙통신=연합뉴스

김정은 전용 리무진 아우르스 / 평양 조선중앙통신=연합뉴스

김정은과 똑같은 가죽 코트 입은 김주애, 열병식서 아버지보다 정중앙서 걸어
김정은과 똑같은 가죽 코트 입은 김주애, 열병식서 아버지보다 정중앙서 걸어
김정은과 똑같은 가죽 코트 입은 김주애, 열병식서 아버지보다 정중앙서 걸어
김정은과 똑같은 가죽 코트 입은 김주애, 열병식서 아버지보다 정중앙서 걸어
김정은과 똑같은 가죽 코트 입은 김주애, 열병식서 아버지보다 정중앙서 걸어
김정은과 똑같은 가죽 코트 입은 김주애, 열병식서 아버지보다 정중앙서 걸어
평양 조선중앙통신=연합뉴스

평양 조선중앙통신=연합뉴스

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글