포스코그룹, 국립중앙박물관에 사회적 약자 위한 ‘촉각 전시물’ 기증

경향신문

포스코그룹이 시각장애인 등 사회적 약자도 직접 만지며 전시를 감상할 수 있는 '촉각 전시물'을 제작해 국립중앙박물관에 기증했다고 26일 밝혔다.

기증한 제작물은 국립중앙박물관 내 서화실 입구에 있는 대형 연출벽, 대표 서화를 손끝으로 감상하는 촉각 테이블, 유물을 안전하게 보관하는 4개의 진열 상자 등 총 3종류다.

포스아트는 특수 철강재 위에 고해상도 잉크젯 프린팅 기술을 적용한 포스코그룹의 프리미엄 컬러 강판이다.

포스코그룹, 국립중앙박물관에 사회적 약자 위한 '촉각 전시물' 기증

입력 2026.02.26 10:29

  • 김경학 기자

프리미엄 컬러 강판 ‘포스아트’로 제작

비석 속 글씨를 모아 포스아트로 제작한 ‘옛 비석의 벽’. 포스코홀딩스 제공

비석 속 글씨를 모아 포스아트로 제작한 ‘옛 비석의 벽’. 포스코홀딩스 제공

포스코그룹이 시각장애인 등 사회적 약자도 직접 만지며 전시를 감상할 수 있는 ‘촉각 전시물’을 제작해 국립중앙박물관에 기증했다고 26일 밝혔다.

기증한 제작물은 국립중앙박물관 내 서화실 입구에 있는 대형 연출벽, 대표 서화를 손끝으로 감상하는 촉각 테이블, 유물을 안전하게 보관하는 4개의 진열 상자 등 총 3종류다.

이들 제작물은 ‘포스아트(PosArt)’로 만들었다. 포스아트는 특수 철강재 위에 고해상도 잉크젯 프린팅 기술을 적용한 포스코그룹의 프리미엄 컬러 강판이다. 잉크를 층층이 쌓아 올리는 3차원 적층 기술을 적용해 기존 컬러 강판보다 4배가량 선명하다고 포스코그룹은 설명했다.

‘옛 비석의 벽’이란 이름으로 조성된 대형 연출벽은 비석 속 글씨를 포스아트로 재현한 대형 전시물이다. 촉각 테이블에는 점자로도 작품 설명을 넣었고, 유물 촉각 패널을 통해 거장들의 필치와 붓의 미세한 흐름을 손끝으로 생생하게 느낄 수 있도록 구현했다.

포스아트 기술로 표현한 글씨. 포스코홀딩스 제공

포스아트 기술로 표현한 글씨. 포스코홀딩스 제공

이날 재개관한 국립중앙박물관 서화실은 옛 글씨와 그림의 독자적인 아름다움을 재조명하는 서화 전용 전시 공간이다. 겸재 정선, 단원 김홍도, 추사 김정희 등 거장들의 정수를 만날 수 있다. 서화실은 향후 10년간 상설 운영된다.

포스코그룹 임직원들의 급여 1% 기부로 운영되는 포스코1%나눔재단은 “포스아트 기술을 예술에 적용하면 섬세한 입체 질감 표현이 가능한 점에 착안했다”며 “전시물 제작을 포스코그룹의 사회적 기업이자 장애인 표준사업장인 포스코휴먼스가 전담했다”고 설명했다.

