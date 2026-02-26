서울시, 재개발·재건축 ‘8만5000호 신속 착공’ 발표···조합장들 탄원서 제출

3년간(2026~2028년) 8만5000곳 조기착공 가능 85곳 조합장, 서울시에 ‘정부 규제’ 탄원서 제출

서울시가 민간 정비사업의 속도를 높이고 공급 가뭄을 해소하기 위해 향후 3년간 총 8만5000호 규모의 ‘핵심공급 전략사업’을 가동한다.

서울시는 26일 오전 시청에서 열린 ‘8만5000호 신속착공 발표회’에서 올해부터 2028년까지 3년간 조기 착공이 가능한 85개 구역의 명단과 착공 일정을 공개하고 ‘정비사업 추진 정상화 방안’을 발표했다.

시는 2031년까지 31만호 착공 로드맵 달성을 위해 253개 구역의 공정표를 전수 점검했다. 그 결과 3년 내 착공이 가능한 85개 구역(8만5000호)을 핵심공급 전략사업으로 선정해 시의 역량을 집중하기로 했다.

기존 목표였던 7만9000호에서 6000호를 추가 확보한 수치로, 올해 착공 물량 역시 기존 2만3000호에서 3만호로 상향했다.

시는 지난 5개월간의 공정 점검을 토대로 62개 구역의 착공 시기를 원래 계획보다 최대 1년까지 앞당겼다. 2029년 이후 착공 예정이던 일부 구역은 2028년 이내 착공이 가능해졌다.

핵심공급 전략사업에는 ‘신속착공 6종 패키지’를 적용한다. 전자총회 활성화와 비용 전액 보조로 신속한 의사결정을 지원한다. 착공 전 개별 진행되던 구조심의 및 굴토심의를 통합심의해 1개월을 단축했다. 조합-시공자의 갈등과 사업지연을 사전 차단하기 위해 이주·해체·착공 단계별 기한을 공사표준계약서에 명확히 규정했다.

아울러 시는 정부의 10·15 부동산 대책으로 서울 전역이 투기과열지구로 확대되면서 조합원 지위양도 제한을 받는 구역이 기존 강남3구·용산구 42개 구역에서 서울 전체 159개 구역으로 약 4배 급증했다고 밝혔다.

새로 규제 대상이 된 117개 구역을 시가 조사한 결과, 조합원 분담금 부담(50%), 주거이전 제약(26%), 상속 등 기타(24%)로 인한 고충 사례 127건을 확인했다. 공사비 상승으로 분담금 부담은 늘었으나, 대출 한도 축소(LTV 40%)로 매수자를 찾기 어렵다는 사례 등이 있었다. 시는 정부에 조합원 지위양도 제한을 한시적(3년)으로 완화할 것을 지속 건의할 예정이다.

시는 이주비 대출 규제로 착공 전 마지막 관문인 ‘이주 단계’에서 어려움을 겪는 사업지를 위해 올해 주택진흥기금 500억원을 편성해 이주비 융자지원에 나선다. 이주비 융자는 오는 3월 접수를 시작해, 4월 중 심사, 5월 내 집행할 예정이다.

한편 이날 발표회에는 85개 핵심공급 전략사업 조합장이 참석해 이주비, 조합원 지위양도 제한 등 정부 규제로 인한 어려움과 피해 상황을 서울시에 탄원서로 제출했다.

오세훈 시장은 “현장의 현실이 정책에 반영될 수 있도록 중앙정부에 적극적인 규제 완화를 지속 건의하는 동시에 서울시 차원의 이주비 긴급 융자지원과 치밀한 공정관리를 병행하겠다”라고 말했다.