안철수 “정원오 농지 인근 ‘힐링센터’는 통일교 개발지”···채현일 “통일교 땅 아냐” 반박

안철수 국민의힘 의원이 26일 정원오 성동구청장이 소유한 전남 여수 농지 인근에 서울 성동구가 휴양시설인 성동구힐링센터를 세웠으며 해당 지역은 통일교 개발지라고 주장했다. 정치권에 불법정치자금을 제공한 통일교와 정 구청장이 연관된 게 아니냐는 의혹을 제기한 것이다. 국민의힘이 연일 여권 서울시장 유력 후보인 정 구청장을 향한 공세를 이어가는 모습이다.

안 의원은 이날 페이스북에서 “정 구청장은 첫 구청장 취임 후, 전남 여수의 해당 농지 인근에 서울 성동구의 공금으로 땅값 5억여원과 공사비 38억원을 들여 성동구 힐링센터를 추진, 개장했다”고 적었다.

안 의원은 “기초단체장이 만드는 주민 휴양시설은 추진하는 지자체 내에 건설하기 마련”이라며 “그런데도 정 구청장은 생뚱맞게도 서울 성동구의 휴양시설을 자신의 고향인 여수에, 나아가 자기 소유의 농지와 가까운 위치에 성동구의 공금을 들여 건설했다. 상식적으로 이해하기 힘든 대목”이라고 했다.

안 의원은 또 “더욱 큰 문제는 성동구 힐링센터가 위치한 지역이 통일교 개발지라는 점”이라고 주장했다. 그는 “통일교는 2000년 초부터 여수 화양면 및 일대 섬들을 사들이며 화양지구 개발사업을 시도했다”며 “하지만 20여년간 땅만 사놓고 개발은 방기해 여수 주민의 반발이 이만저만이 아니었다”고 주장했다.

안 의원은 “정 구청장은 통일교 성동구 전진대회에 참석해 ‘참사랑’을 축언한 바 있다”며 “공사 구분에 대한 지적이 제기된다”고 특검 도입을 주장했다.

앞서 김재섭 의원도 전날 페이스북에서 “공시 자료로만 보면 정 구청장은 57년 경력의 영농인이거나 이재명 대통령이 말하는 ‘투기꾼’”이라며 정 구청장의 농지 투기 의혹을 제기했다. 김 의원은 “이참에 정 구청장을 전수조사 1호 대상자로 지정하라”고 했다.

같은 당 주진우 의원도 전날 페이스북에서 김 의원의 글을 언급하며 정 구청장을 비롯해 한성숙 중소벤처기업부 장관, 정동영 통일부 장관, 정은경 보건복지부 장관, 구윤철 경제부총리 등의 농지 투기 의혹을 조사해야 한다고 주장했다.

채현일 더불어민주당 의원은 이날 페이스북에서 안 의원을 향해 “구민들이 투표로 결정하고 예산을 아낀 모범 행정을 투기나 종교 유착으로 매도하는 것은 치졸한 정치공세”라며 사과를 촉구했다. 채 의원은 “성동구 힐링센터 부지는 통일교 땅이 아니다”라며 “전라남도 여수교육지원청이 소유했던 폐교 건물과 부지로, 성동구는 적법한 절차를 거쳐 교육청으로부터 대지 4746㎡를 8억6000여만원에 매입했다”고 했다.

그는 “성동구 힐링센터 입지는 구청장이 임의로 정한 곳이 아니라 온라인 주민투표를 통해 구민이 직접 선택한 곳”이라며 “민주적 절차에 참여한 1만여 성동구민을 모독하는 행위”라고 했다.

그는 전날 페이스북에서 정 구청장의 농지 투기 의혹에 대해서도 “부당한 정치 공세”라고 반박했다. 현행 농지법의 자경 의무는 1996년 1월부터 시행돼 1968년과 1970년에 취득한 정 구청장의 농지는 처분 의무 대상에 포함되지 않는다는 것이다.