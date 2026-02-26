창간 80주년 경향신문

안철수 "정원오 농지 인근 '힐링센터'는 통일교 개발지"···채현일 "통일교 땅 아냐" 반박

경향신문

안철수 국민의힘 의원이 26일 정원오 성동구청장이 소유한 전남 여수 농지 인근에 서울 성동구가 휴양시설인 성동구힐링센터를 세웠으며 해당 지역은 통일교 개발지라고 주장했다.

안 의원은 이날 페이스북에서 "정 구청장은 첫 구청장 취임 후, 전남 여수의 해당 농지 인근에 서울 성동구의 공금으로 땅값 5억여원과 공사비 38억원을 들여 성동구 힐링센터를 추진, 개장했다"고 적었다.

안 의원은 "기초단체장이 만드는 주민 휴양시설은 추진하는 지자체 내에 건설하기 마련"이라며 "그런데도 정 구청장은 생뚱맞게도 서울 성동구의 휴양시설을 자신의 고향인 여수에, 나아가 자기 소유의 농지와 가까운 위치에 성동구의 공금을 들여 건설했다. 상식적으로 이해하기 힘든 대목"이라고 했다.

안철수 "정원오 농지 인근 '힐링센터'는 통일교 개발지"···채현일 "통일교 땅 아냐" 반박

입력 2026.02.26 10:32

수정 2026.02.26 10:46

  이보라 기자

정원오 성동구청장이 8일 서울 영등포구 올댓마인드 문래에서 열린 북콘서트에서 발언하고 있다. 권도현 기자

정원오 성동구청장이 8일 서울 영등포구 올댓마인드 문래에서 열린 북콘서트에서 발언하고 있다. 권도현 기자

안철수 국민의힘 의원이 26일 정원오 성동구청장이 소유한 전남 여수 농지 인근에 서울 성동구가 휴양시설인 성동구힐링센터를 세웠으며 해당 지역은 통일교 개발지라고 주장했다. 정치권에 불법정치자금을 제공한 통일교와 정 구청장이 연관된 게 아니냐는 의혹을 제기한 것이다. 국민의힘이 연일 여권 서울시장 유력 후보인 정 구청장을 향한 공세를 이어가는 모습이다.

안 의원은 이날 페이스북에서 “정 구청장은 첫 구청장 취임 후, 전남 여수의 해당 농지 인근에 서울 성동구의 공금으로 땅값 5억여원과 공사비 38억원을 들여 성동구 힐링센터를 추진, 개장했다”고 적었다.

안 의원은 “기초단체장이 만드는 주민 휴양시설은 추진하는 지자체 내에 건설하기 마련”이라며 “그런데도 정 구청장은 생뚱맞게도 서울 성동구의 휴양시설을 자신의 고향인 여수에, 나아가 자기 소유의 농지와 가까운 위치에 성동구의 공금을 들여 건설했다. 상식적으로 이해하기 힘든 대목”이라고 했다.

안 의원은 또 “더욱 큰 문제는 성동구 힐링센터가 위치한 지역이 통일교 개발지라는 점”이라고 주장했다. 그는 “통일교는 2000년 초부터 여수 화양면 및 일대 섬들을 사들이며 화양지구 개발사업을 시도했다”며 “하지만 20여년간 땅만 사놓고 개발은 방기해 여수 주민의 반발이 이만저만이 아니었다”고 주장했다.

안 의원은 “정 구청장은 통일교 성동구 전진대회에 참석해 ‘참사랑’을 축언한 바 있다”며 “공사 구분에 대한 지적이 제기된다”고 특검 도입을 주장했다.

앞서 김재섭 의원도 전날 페이스북에서 “공시 자료로만 보면 정 구청장은 57년 경력의 영농인이거나 이재명 대통령이 말하는 ‘투기꾼’”이라며 정 구청장의 농지 투기 의혹을 제기했다. 김 의원은 “이참에 정 구청장을 전수조사 1호 대상자로 지정하라”고 했다.

같은 당 주진우 의원도 전날 페이스북에서 김 의원의 글을 언급하며 정 구청장을 비롯해 한성숙 중소벤처기업부 장관, 정동영 통일부 장관, 정은경 보건복지부 장관, 구윤철 경제부총리 등의 농지 투기 의혹을 조사해야 한다고 주장했다.

채현일 더불어민주당 의원은 이날 페이스북에서 안 의원을 향해 “구민들이 투표로 결정하고 예산을 아낀 모범 행정을 투기나 종교 유착으로 매도하는 것은 치졸한 정치공세”라며 사과를 촉구했다. 채 의원은 “성동구 힐링센터 부지는 통일교 땅이 아니다”라며 “전라남도 여수교육지원청이 소유했던 폐교 건물과 부지로, 성동구는 적법한 절차를 거쳐 교육청으로부터 대지 4746㎡를 8억6000여만원에 매입했다”고 했다.

그는 “성동구 힐링센터 입지는 구청장이 임의로 정한 곳이 아니라 온라인 주민투표를 통해 구민이 직접 선택한 곳”이라며 “민주적 절차에 참여한 1만여 성동구민을 모독하는 행위”라고 했다.

그는 전날 페이스북에서 정 구청장의 농지 투기 의혹에 대해서도 “부당한 정치 공세”라고 반박했다. 현행 농지법의 자경 의무는 1996년 1월부터 시행돼 1968년과 1970년에 취득한 정 구청장의 농지는 처분 의무 대상에 포함되지 않는다는 것이다.

