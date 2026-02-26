엔비디아, 역대 최고 실적…4분기 매출 98조원

엔비디아가 또다시 역대 최고 매출액을 기록했다. 인공지능(AI) 산업 거품론에도 건재를 과시한 것이다.

엔비디아는 25일(현지시간) 회계연도 4분기(지난해 11월∼올해 1월) 매출이 전년 동기 대비 73% 오른 681억3000만달러(약 98조원)를 기록했다고 발표했다. 이는 시장 전망치(662억달러)를 웃도는 수치다.

분기 매출 대부분은 623억달러를 기록한 데이터센터 부문에서 나왔다.

조정 주당순이익(EPS)도 1.62달러를 기록해 월가 예상치 1.53달러를 웃돌았다.

연간 매출액도 전년 대비 65% 오른 2159억달러(약 312조원)로 역대 최고 기록을 갈아치웠다.

엔비디아는 현재 분기(올해 2∼4월) 매출은 780억달러로 추산했다. 이 또한 시장 예상치보다 높은 것으로, 중국 매출은 전망치에 포함하지 않은 수치다.

젠슨 황 최고경영자(CEO)는 “컴퓨팅 수요가 기하급수적으로 증가하고 있고 에이전트형 AI의 변곡점이 도래했다”면서 “그레이스 블랙웰은 현재 추론 분야 최강자이며, (차기 제품인) 베라 루빈은 이와 같은 지배력을 더욱 확장할 것”이라고 밝혔다.