홍준표 총애 받은 대구오페라하우스 관장, 성 비위로 ‘해임’ 처분

이사회 “과거 비슷한 문제로 징계 전력” 정갑균 관장 “무혐의 종결된 사안” 주장

홍준표 전 대구시장의 신임을 받았던 지역 문화기관 수장이 성 비위로 ‘해임’ 처분됐다.

26일 대구시 등에 따르면, 대구문화예술진흥원 이사회는 지난 9일 성 비위 관련 신고가 접수된 정갑균 대구오페라하우스 관장에 대해 이 같이 의결했다. 이사회는 정 관장이 이의를 제기하면서 23일 재심을 벌였지만 결정을 번복하지 않았다.

이사회측은 정 관장의 비위 정도가 심각하지는 않지만, 과거 비슷한 문제로 징계 처분을 받은 적이 있다는 점을 들어 중징계를 결정한 것으로 알려졌다. 대구시는 지난해 9월 특별감사 과정에서 성 비위 관련 신고를 조사한 바 있다.

정 관장은 2024년에도 갑질과 성희롱 등을 일삼았다는 의혹에 대해 감사를 받았다. 당시 ‘감봉 3개월’의 징계가 내려졌다. 그는 해임 결정이 부당하다며 효력정지 가처분 신청 등 법적 대응을 예고한 상태다.

정 관장은 이미 무혐의로 정리된 사안을 다시 문제 삼았으며, 익명 신고자들의 구체적 증거 없는 제보와 양립하기 어려운 주장들을 받아들이는 등 해임 결정으로 몰아갔다는 입장을 갖고 있다.

그는 “조사 과정에서 제가 받은 질문 중 일부는 사실이 아닌 내용이었고, 일부는 이미 무혐의로 종결된 사안”이라면서 “그리고 추가로 신고된 내용은 일상적인 인사를 악의적으로 신고한 내용이었다”고 주장했다.

정 관장이 예술감독과 연출을 맡았던 오페라 ‘나비부인’은 공연 한 달여를 앞두고 갑자기 취소되는 등 후폭풍도 거세다. 오페라하우스측은 지난 19일 “주요 제작진 일신상의 사유로 인해 공연 진행이 불가능한 상황이 발생했다”며 공연 취소 사실을 알렸다.

앞서 정 관장은 2024년 감사와 징계를 받았지만 홍준표 전 대구시장이 재선임을 강행했다. 홍 전 시장은 정 관장에 대한 임용식에서 “몇 안 되는 음해 세력의 말에 나는 신경쓰지 않는다. 개의치 말고 하던 대로 일을 하라”는 취지로 발언한 것으로 알려져 물의를 빚기도 했다.

‘내부 고발’에도 정 관장이 연임에 성공하자 대구오페라하우스 내부에서는 그가 제보자를 색출하거나 인사상 불이익 등을 줄 수 있다는 우려가 나온 바 있다. 한편 대구오페라하우스는 당분간 관장 공석 상태가 유지될 것으로 예상된다.

대구시 관계자는 “후임 관장 공모와 관련해 구체적으로 결정된 사항은 없다”면서 “정 관장의 해임 건과 관련한 세부 사항은 밝히기 어렵다”고 말했다.