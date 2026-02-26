신동빈 롯데그룹 회장, 카이스트서 명예박사

신동빈 롯데그룹 회장이 과학기술계와 학교 발전에 기여한 공로로 카이스트(KAIST)에서 명예박사 학위를 받았다.

카이스트는 지난 25일 대전 본원에서 신 회장에게 명예 경영학 박사 학위를 수여했다고 26일 밝혔다. 카이스트는 “신 회장은 급변하는 글로벌 경영 환경 속에서 기업의 지속가능한 선장을 이끌어 온 대한민국을 대표하는 기업인”이라며 “과학기술을 기반으로 한 산업 전환과 사회적 가치 창출을 제도와 실행으로 구체화해 온 점을 높이 평가해 명예박사 학위를 수여했다”고 설명했다.

카이스트는 신 회장이 환경·사회·지배구조(ESG)를 경영의 핵심 축으로 삼아 책임 있는 경영을 실천해 왔고, 기술 혁신 성과가 사회와 사용자에게 실질적으로 확산되는 과정의 중요성을 경영 전략에 반영해 온 점도 학위 수여 배경이 됐다고 덧붙였다.

신 회장은 그동안 카이스트와의 산학협력을 통해 과학기술 연구 인프라 조성과 융합 연구 기반 구축에 기여해 왔다. 롯데그룹은 카이스트에 140억원 규모 발전기금을 출연해 ‘롯데-카이스트 연구개발(R&D)센터’와 ‘롯데-카이스트 디자인센터’를 설립했다. 카이스트는 이를 기반으로 탄소중립 기술과 에너지·소재, 헬스케어 등 미래 사회 핵심 분야에서 다학제 융합 연구 기반을 마련했다.

이광형 카이스트 총장은 “신 회장은 과학기술과 산업, 사회적 가치를 연결하는 책임 있는 경영을 통해 기업의 새로운 역할을 제시해 온 인물”이라며 “산학협력을 통해 카이스트가 연구 경쟁력을 강화하고, 연구 성과를 사회적 가치로 확산하는 선순환 구조를 구축하는데도 기여했다”고 말했다.

신 회장은 “산학협력을 통한 기술과 경영의 융합은 더 이상 선택이 아닌 생존 전략이 됐다”며 “롯데와 카이스트는 미래를 함께 설계하는 혁신 파트너로, 우리의 동행이 세상을 이롭게 바꾸는 혁신으로 이어지길 기대한다”고 밝혔다.