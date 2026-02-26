한화오션, 현장 기술 ‘명장’ 선정…업계 최고 대우

한화오션이 생산직 최고 기술자에게 동종 업계 최고 수준의 예우를 제공하는 명장 제도를 새롭게 도입하고 명장 2인을 선정했다.

한화오션은 지난 25일 경남 거제시 한화리조트에서 ‘한화오션 제1기 명장 임명식’을 열고 조수연 상선사업부 기원(56)과 박순복 특수선사업부 기원(54)을 제1기 명장으로 임명했다고 밝혔다.

한화오션은 “1기 명장들이 선박 건조 핵심 공정 전반에서 현장 난제를 해결하고 표준 작업을 정립해 온 베테랑들”이라며 “지난해 10월부터 다면 평가, 대한민국 명장 초청 심사 등 엄정한 절차를 거쳐 객관적으로 역량을 검증받았다”고 밝혔다.

조 기원은 1996년 한화오션에 입사해 무레일 ‘수직∙수평 전기가스용접 장치’를 개발하는 등 공정 개선 8건을 이루고, 관련 특허도 2건을 보유하고 있다. 무레일 용접장치는 별도의 안내 레일 설치 없이 철판과 파이프 등에 부착해 용접하는 장치로, 2024년 한국기계기술단체총연합회가 선정하는 대한민국 올해의 10대 기계기술에 포함된 바 있다.

1989년 입사한 박 기원은 자동 곡직기(금속 판재 등을 3차원 곡면 형상으로 만드는 장치)를 개발해 생산성을 50% 끌어올리고, 특수선에 용접 자동화 기술을 적용하는 등 기술 개발·적용으로 6건의 공정 개선했다. 이 밖에 13건의 작업 여건 개선을 통해 사고 예방과 업무 강도 완화에 기여했다.

한화오션은 이들에게 업계 최고 수준의 대우를 제공할 방침이다.

먼저 1000만원의 포상금과 향후 실적 평가에 따른 인센티브를 제공한다. 또 퍼플로열(보라)색 안전모, 개인 사무실, 개인 차량 등을 제공한다. 또 다음달 3일부터 2년 간 ‘현장 기술 리더’ 역할을 맡도록 해 사고 예방, 표주낙업서 개정, 품질·납기 신뢰도 제고, 후배 멘토링 등 과제를 수행토록 할 계획이다. 임기 이후에는 실적·공헌을 기록한 동판을 사내 ‘명예의 전당’에 올리고, 정년 이후에는 기술지도강사로 근무할 기회도 부여한다.

조 기원은 임명식에서 “1호 명장이라는 큰 영광을 주셔서 감사하다”며 “회사가 신뢰를 보여 준만큼 보답으로 더욱 경쟁력 있는 회사를 만드는 데 더 힘쓰겠다”라고 말했다.

박 기원도 “명장의 이름에 걸맞게 후배들에게 노하우를 전수하며 스스로의 발전에도 노력을 멈추지 않겠다”고 말했다.