민주 김영진, 이언주 ‘이승만 칭송 강연’ 논란에 “과거 탈당·복당 과정에 의견 표명해야”

김영진 더불어민주당 의원이 26일 이언주 민주당 최고위원이 과거 이승만·박정희 전 대통령을 칭송하는 발언했다는 논란과 관련해 " 의견을 표명할 필요가 있다"고 말했다.

김 의원은 이날 MBC라디오 <김종배의 시선집중>에 출연해 "이 최고위원이 과거 민주당을 탈당하고 국민의힘에 있다가 다시 들어온 과정이 있었기 때문에 그 과정에 대해서 적절하게 언급하고 의견을 표명할 필요가 있다"고 말했다.

김 의원은 '이 최고위원의 추가 해명이 필요하다고 보냐'는 진행자의 질문에 "본인이 판단을 할 거고 당원과 국민들이 판단하고 평가를 내릴 것"이라면서도 "그걸 가지고 또 논쟁을 하고 싸우는 것은 어느 정도 한계를 가지고 했으면 좋겠다"고 말했다.