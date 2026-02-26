충북 충주시, 경로당 급식 지원 강화 나선다

충북 충주시가 경로당을 찾는 어르신들이 맘 놓고 점심을 먹을 수 있도록 행복밥상지원사 배치를 확대한다.

충주시는 올해 전체 561개 경로당 가운데 253곳에 행복밥상지원사 540명을 배치한다고 26일 밝혔다. 지난해 192곳 372명보다 많이 늘어난 규모다.

시는 또 주 5일 행복밥상지원사가 배치된 경로당에 부식비를 추가 지원해 현장 지원을 강화한다.

행복밥상지원사는 어르신들의 건강 관리와 식사 준비 부담을 덜기 위해 급식 인력을 지원하는 노인 일자리 사업이다.

시는 주 5일 급식을 희망하는 경로당에는행복밥상지원사를 2개 조로 투입해 급식 인력의 배치 공백을 없앴다. 또 주 5일 행복밥상지원사가 배치되면서 식수 인원이 10명 이상인 경로당은 월 10만 원의 부식비를 추가로 지원한다.

충주시는 앞서 지난 1월 대한노인회 충주시지회와 함께 ‘경로당 행복밥상 지원사업 참여자 활동교육’을 열고 경로당 이용자들과 행복밥상지원사들의 의견을 듣기도 했다.

충주시 관계자는 “경로당 급식은 단순한 밥 제공을 넘어 회원 간 안부 확인과 고립감 해소에 중요한 역할을 한다”며 “행복밥상지원사 배치 확대를 통해 주 5일 급식 체계가 안정적으로 정착되도록 하겠다”고 말했다.