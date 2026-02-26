창간 80주년 경향신문

충북 충주시, 경로당 급식 지원 강화 나선다

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

충북 충주시가 경로당을 찾는 어르신들이 맘 놓고 점심을 먹을 수 있도록 행복밥상지원사 배치를 확대한다.

시는 주 5일 급식을 희망하는 경로당에는행복밥상지원사를 2개 조로 투입해 급식 인력의 배치 공백을 없앴다.

또 주 5일 행복밥상지원사가 배치되면서 식수 인원이 10명 이상인 경로당은 월 10만 원의 부식비를 추가로 지원한다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

충북 충주시, 경로당 급식 지원 강화 나선다

입력 2026.02.26 11:18

  • 이삭 기자

  • 기사를 재생 중이에요

충북 충주시청 전경. 충주시 제공.

충북 충주시청 전경. 충주시 제공.

충북 충주시가 경로당을 찾는 어르신들이 맘 놓고 점심을 먹을 수 있도록 행복밥상지원사 배치를 확대한다.

충주시는 올해 전체 561개 경로당 가운데 253곳에 행복밥상지원사 540명을 배치한다고 26일 밝혔다. 지난해 192곳 372명보다 많이 늘어난 규모다.

시는 또 주 5일 행복밥상지원사가 배치된 경로당에 부식비를 추가 지원해 현장 지원을 강화한다.

행복밥상지원사는 어르신들의 건강 관리와 식사 준비 부담을 덜기 위해 급식 인력을 지원하는 노인 일자리 사업이다.

시는 주 5일 급식을 희망하는 경로당에는행복밥상지원사를 2개 조로 투입해 급식 인력의 배치 공백을 없앴다. 또 주 5일 행복밥상지원사가 배치되면서 식수 인원이 10명 이상인 경로당은 월 10만 원의 부식비를 추가로 지원한다.

충주시는 앞서 지난 1월 대한노인회 충주시지회와 함께 ‘경로당 행복밥상 지원사업 참여자 활동교육’을 열고 경로당 이용자들과 행복밥상지원사들의 의견을 듣기도 했다.

충주시 관계자는 “경로당 급식은 단순한 밥 제공을 넘어 회원 간 안부 확인과 고립감 해소에 중요한 역할을 한다”며 “행복밥상지원사 배치 확대를 통해 주 5일 급식 체계가 안정적으로 정착되도록 하겠다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글