창간 80주년 경향신문

태풍만 오면 침수피해··· 부산시 서구 암남동 등대로에 완충시설 짓는다

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

부산시는 26일 오전 서구 암남동 등대로 남항체육공원에서 '암남동 재해취약지구 정비사업' 기공식을 진행했다고 이날 밝혔다.

서구 암남동 등대로 일원은 별다른 완충 시설이 없어 2022년 9월 태풍 '힌남노' 내습 시 월파로 인해 해안도로, 횟집, 아파트, 숙박시설 등이 침수돼 큰 재산 피해가 발생했다.

박형준 부산시장은 "서구 암남동 등대로는 우리나라 공설 제1호 해수욕장인 송도해수욕장과 송도해상케이블카, 천마산터널, 남항대교로 연결되는 주요 도로와 인접해 있으며, 해안산책로를 찾는 시민과 관광객의 방문이 많은 지역"이라며 "태풍 때마다 피해를 겪어온 이 지역에 방재호안 정비를 추진해 안전한 지역으로 만들어 나갈 것"이라고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

태풍만 오면 침수피해··· 부산시 서구 암남동 등대로에 완충시설 짓는다

입력 2026.02.26 11:28

  • 김준용 기자

  • 기사를 재생 중이에요

부산시청사. 경향신문 자료사진

부산시청사. 경향신문 자료사진

부산시는 26일 오전 서구 암남동 등대로 남항체육공원에서 ‘암남동 재해취약지구(방재호안 2단계) 정비사업’ 기공식을 진행했다고 이날 밝혔다.

이 사업은 태풍 내습 때마다 월파 피해 예방과 내륙 침수·시설물 파손 방지를 위해 매립 및 호안 정비를 추진하는 사업이다. 서구 서방파제∼송도해수피아∼거북섬까지 약 1㎞ 구간에 높이 8∼10ｍ, 폭 43ｍ 방재호안을 설치하는 내용이다.

여기에 태풍으로 인한 침수나 시설물 파손 피해를 방지하고 매립지 유휴공간에 여러 친수공간도 만든다. 1단계 사업은 2022년 준공했고, 이번 2단계 사업은 3년간 진행될 예정이다. 총사업비는 1351억 원이며, 2단계사업에 889억 원이 들어간다.

서구 암남동 등대로 일원은 별다른 완충 시설이 없어 2022년 9월 태풍 ‘힌남노’ 내습 시 월파로 인해 해안도로, 횟집, 아파트, 숙박시설 등이 침수돼 큰 재산 피해가 발생했다.

박형준 부산시장은 “서구 암남동 등대로는 우리나라 공설 제1호 해수욕장인 송도해수욕장과 송도해상케이블카, 천마산터널, 남항대교로 연결되는 주요 도로와 인접해 있으며, 해안산책로를 찾는 시민과 관광객의 방문이 많은 지역”이라며 “태풍 때마다 피해를 겪어온 이 지역에 방재호안 정비를 추진해 안전한 지역으로 만들어 나갈 것”이라고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글