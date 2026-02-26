전국 학교 태양광 설치해 전기 자급자족한다···“소나무 191만 그루 심는 효과”

2030년까지 전국 국공립 초·중등학교에 태양광 발전 설비를 설치한다. 올 한해 400곳에서 시범사업이 진행되는데, 계획대로라면 학교당 연간 1000만원 상당의 전기요금을 아낄 수 있을 것으로 예상된다.

최교진 교육부 장관은 26일 브리핑을 열고 2030년까지 국공립 초·중등학교에 태양광 발전 설비를 확충하고 기후·생태전환교육과 연계하는 ‘햇빛이음학교’ 사업을 추진하겠다고 밝혔다.

교육부는 올해 시범 사업을 시작으로 태양광 설비 설치 학교 수를 단계적으로 늘려갈 계획이다. 지난해 기준 국공립 초중등학교 34.6%(1만315개교)에 태양광 설비가 보급돼있다. 올해에는 260개교에 추가로 설비가 확충된다. 공간 재구조화와 학교복합시설 사업으로 확충되는 부분까지 고려하면 총 400개교에 태양광 설비가 마련될 전망이다.

50kW 용량의 태양광 설비를 설치하면 학교당 연간 68MWh를 발전해 매년 1000만원 상당의 전기요금이 절감된다. 시범 사업에 참여하는 400개교를 기준으로 보면 연간 1만2597t의 온실가스 감축 효과가 있다. 소나무 191만 그루를 심는 효과와 같다.

국립대학에도 태양광 설비가 확충될 예정이다. 지난해 기준 37개 국립대에 평균 1250kW 용량의 태양광 설비가 설치돼있다. 교육부는 매년 90억원씩 지원해 국립대를 에너지 대전환 거점으로 삼겠다고 밝혔다.

교육부는 이전에도 그린스마트학교 사업 등을 통해 태양광 설비를 지원해왔다. 교육부는 올해 추진되는 사업은 설비 사업이 학생들의 생태전환 교육으로까지 이어져 차이점이 있다고 설명했다. 교육부는 태양광 설비 확충과 생태전환 교육을 연계해 ‘한국형 생태전환교육 프레임워크’를 개발하겠다고 밝혔다. 학교·교육과정 녹색화와 교사 훈련, 지역사회를 연계해 학생들이 기후변화에 대응할 수 있는 역량을 키우겠다고 했다.

교육부는 태양광 설비 투자 비용을 회수하기까지 15년이 소요될 것으로 보고 있다. 최 장관은 “15년 회수 기간이 매우 효율적이라고 볼 순 없지만 햇빛이음학교 사업으로 아이들이 지구를 살리는 과정이 얼마나 중요한지 배울 수 있는 교육적 효과를 중요하게 봐야 한다”고 말했다.

최 장관은 “전지구적으로 기후위기의 심각성을 함께 인식하면서 자라나는 미래 세대 학생들에게 기후 변화 교육을 실천하는 곳으로 학교 공간을 변화시킬 것”이라고 말했다.